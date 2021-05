Az 1990-es évek elején Jimmy Parker építette ezt az őrületes távirányítós dragstert. A hagyományos méretű autókkal vívott gyorsulási versenyekben szerzett tapasztalatait sikeresen átültette 1:4-es méretarányba is.

A képre kattintva galéria nyílik

A 11,3 kilós, 2,5 méteres szörnyeteget egy 3 lóerős egyhengeres, léghűtéses kétütemű motor hajtja, mely 64:1 benzin/olaj arányú üzemanyaggal működik. A nitrobefecskendezésnek köszönhetően (igen, az is van benne!) az aprócska erőforrás percenként akár 8500-as fordulatszámon is üzemelhet, miközben 110 km/órával száguld valahol. Talán nem kell mondanunk: nem szerencsés egy ekkora tempóval haladó tárgy elé állni, a bokatörés garantált ütközés esetén.

Az autó váza acélcsövekből áll, erre került a műanyagborítás. Még egy aprócska versenyző is ül az autóban az összhatás kedvéért, mögötte dolgozik az erőforrás. A gép már állóképeken is látványos, az alábbi videón pedig menet közben is megnézheted a negyedik perctől.

Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy beszerezd, van egy rossz hírünk: épp a napokban kelt el a dragster egy árverésen, új tulajdonosa 1800 dollárt, átszámítva nagyjából 530 ezer forintot fizetett érte.