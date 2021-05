A méregdrága játékszer története még a XX. század elején indult. A márka névadója, Ettore Bugatti játékautót épített legkisebb fia, Roland negyedik születésnapjára. A Type 35 1:2 méretarányú kiviteléből 1927 és 1936 között mintegy 500 darab készült.

Ezt a szériát eleveníti fel a modern Baby II, ami szintén a Type 35 mintájára készült, de azért akadnak fontos különbségek. Mérete megnőtt (az eredeti 1:2 méretarány helyett 3:4-re húzták fel), a pedálsor pedig hosszában állítható, így akár kamaszok, felnőttek is használhatják.

Akárcsak a legtöbb gyerekautó, ez a típus is elektromos, igaz, teljesítménye komolyabb a megszokottnál. Az alapkivitel 1,4 kWh kapacitású, az extra pont dupla ennyit tud, no meg 30 km hatótávolságot. A villanymotor három teljesítményszinten használható. A gyerekek 1 kW-tal, a felnőttek 4 kW-tal gazdálkodhatnak; a végsebesség 20, illetve 45 km/óra. Felárért aztán sport üzemmódot is kaphatunk, ilyenkor 10 kW az elérhető legnagyobb teljesítmény.

Ahogy a felnőtt méretű Bugattik esetén, itt is a végtelen opció áll a vevők rendelkezésére. Az első Egyesült Arab Emírségekbe leszállított darab például egyedi szállítódobozt kapott, teljesen egyedi Jetex Orange fényezéssel, egyedi rendszámtáblával, és a sárvédőket, LED-fényszórókat tartalmazó Touring csomaggal.

Hogy kik a potenciális vásárlók? Nos, azok a gyűjtők, akiknek amúgy is van már a tulajdonukban egy II. világháború előtti Bugatti. A második példány például pont egy ilyen fanatikushoz került Belgiumba. A Nocturne Black fényezéssel és Terre D’or bőrbelsővel szerelt darab nem fogja egyedül érezni magát, mivel egy valódi Type 35-ös és egy korabeli, első generációs Bugatti Baby lesz a társasága.