Egy iráni tervező, Amin Ahsi álmodta meg az SN-3 Nova névre hallgató négylábú robotot. A (szerencsére) csak gondolati síkon létező gép úgy néz ki, mint a Boston Dynamics híres robotja, SPOT, bár elnézve masszív szerkezetét és patáit (tényleg patákra hasonlítanak a lábak végei), akár robotbikának is nevezhetnénk a szerkezetet.

Ahogy létező társait, ezt a robotjószágot is olyan helyeken lehetne bevetni, melyek az emberek számára akár veszélyesek is lehetnek. Kialakításából adódóan a Nova például kiváló munkaeszköz lehetne az űrben, ahol kisebb-nagyobb javítási munkákat végezhetne beépített szerszámai segítségével. Ha nem ugrunk előre ennyire a jövőbe, akkor is hasznos lehet a robot: kórházakban a karjai segítségével akár műtéteknél is besegíthetne a gép. Mindezt számos kamerája, szenzora és 3D-s lézerszkennere teszi lehetővé.

A Nova ugyan még csak egy koncepció, azonban kinézetével valóban utat mutathat a már korábban említett Boston Dynamicsnek és a többi robotikában utazó vállalatnak.