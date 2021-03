Bő 150 évvel ezelőtt a III. Napóleon által jelentett fenyegetés miatt a brit miniszterelnök, Lord Henry Palmerston öt tengeri erőd építését rendelte el, hogy megvédjék a franciáktól Portsmouth kikötőjét. A munka az 1860-as években el is kezdődött: 4,5 méter vastag gránitfalak védték a La Manche-csatornában álló tornyokat a víztől és az ellenséges találatoktól. Később kiderült persze, hogy a 15 évig tartó építkezés akkor feleslegesnek bizonyult, ráadásul taktikai szempontból is rossz helyre kerültek az erődök.

A két világháború után a hadsereg megszabadult az erődöktől, hosszú ideig azonban senki sem foglalkozott velük. Az 1980-as években vette át őket az első komolyabb befektető, aki hajlandó is volt a brit történelem aprócska szeletét gondozni. Ezek közül a No Man’s Land Fort, azaz a Senki földje-erőd mai formáját 2012-től kezdve nyerte el, aktuális gazdái ugyanis egy luxushotelt faragtak belőle fürdőrészleggel, tetőterasszal, tűzrakó hellyel és BBQ-lehetőséggel.

A 23 hálószobás ingatlan azonban most új tulajdonosra vár. Ahhoz képest, hogy 2015-ben közel 8 millió fontot költöttek a 4714 négyzetméteres erőd felújítására, a 4,25 millió fontos (1,8 milliárd forintos) vételár nem is tűnik olyan soknak. Mivel alapvetően egy szállodáról van szó, a hálószobák mellett találni még itt egy éttermet öt tematikus bárral és egy tradicionális angol pubot is.

Az úszó luxushotelt hajó mellett helikopterrel is meg lehet közelíteni, így Londonból mindössze húsz perc alatt ide lehet érni. Ez sokak számára vonzóvá teheti a helyet, melyet a térképen is alig találni meg: ugyan a Google Maps jelzi például, hol található az erőd, részletesebb műholdkép nem érhető el róla, itt tényleg garantált a diszkréció.