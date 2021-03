A gumigyártók régóta dolgoznak a defekttűrő gumiabroncsok kifejlesztésén, legyen szó bármilyen járműről. Az áttörés most a biciklisek helyzetén változtathat, de a fejlesztés eredetileg nem nekik készült: a NASA kereste, milyen gumival is küldje a Marsra a jövő roverjeit.

Ez a gumi, mely a METL nevet viseli, valójában nem sok gumit tartalmaz, ám annál több fémet, mely külső erő hatására hajlik, de ha az megszűnik, azonnal visszaugrik az eredeti állapotába. Az anyag a hagyományos gumik rugalmasságát tudja, de olyan erős, mint a titán, így egy-egy ilyen vélhetően egy egész életen át kiszolgálja gazdáját.

A fémszálakat kerékformára összefűzve nincs is szükség levegőre, és az így kialakított szerkezet simábbá teszi a kerékpározás élményét is, ugyanis a talaj egyenetlenségeit is jobban elnyeli. Ezeket egy rugalmas anyag köti össze kívülről, így a fémszálak nem közvetlenül a talajjal érintkeznek.

A űrtechnológia a tervek szerint hamarosan a nyilvánosság számára is elérhető lesz, egy cég már a jövő évben piacra dobhatja az első, kerékpárok számára kifejlesztett darabokat.