A Palace Dance Club (a szintén Barna Sándor által alapított Flört diszkóval) Magyarország egyik legrégebbi és leghosszabb ideig működő klubja volt. 1995-ben nyitotta meg kapuit Siófokon az Ezüstparton. A klub a nyári balatoni szezonban (június végétől augusztus végéig) hétköznap elsősorban a környéken nyaraló turisták éjszakai szórakozási igényeit volt hivatott kielégíteni, hétvégén azonban a hazai vendégek száma is jelentős volt.

A 90-es évek második felében többször fellépett itt a karrierje elején járó Tiesto is, először csak egy kis helyiségben, ingyen pakolta a lemezeket.

2018. augusztus végén a klub az eredeti helyszínen bezárt, és úgy tűnik, ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy az egykori buliközpont reménytelen romhalmazzá alakuljon át. A hazai elhagyatott helyek lelkes kutatója, Hajner Gyula még a bontás előtt jutott be a helyszínre, és készített értékes felvételeket, videókat.

“2020. nyár elején végül bejutottunk az elhagyatott Palace-ba és leforgattuk az anyagot. Amit ott láttunk, az valami egészen elképesztő volt. Ottjártunkkor százával álltak a polcokon a fel nem használt pizzásdobozok, az étterem korsóiból és fatáljaiból is találtunk szép számmal, a fagyiskanál is előkerült, a bontatlan italokról már nem is beszélve. A videóban még ott vannak a bútorok, diszkófények, lámpák, az utolsó buli után letett üdítő, benne a szívószállal. Konkrétan mindent hátrahagytak.”