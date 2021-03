A Julien’s aukciósház szerint a legtöbbet – 41 600 dollárt (12,8 millió forint) – egy Silvertone Danelectro gitárért ajánlottak, amelyen George Harrison néhai Beatles-tag és barátja, zenésztársa, Tom Petty játszott – írja az MTI.

A hangszert 1987-ben ajándékba kapta Fred Gretsch, a céget 1883-ban New Yorkban alapító mannheimi Friedrich Gretsch unokája.

SOLD for $41,600! A Silvertone Danelectro guitar owned by Tom Petty who gifted it to George Harrison and George then gifted to Fred Gretsch (in 1987). Sold today in our "Property From The Gretsch Family Archives" auction taking place in Beverly Hills and online at Julien’s Live. pic.twitter.com/07gfNwAwMI — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) March 27, 2021

A híres Irish Falcon 6136 elnevezésű Gretsch elektromos gitár zöld színű prototípusa, amelynek koptatólemezét a The Goal is Soul felirat díszíti, és amelyen a U2 frontembere, Bono játszott, 16 ezer dollárért kelt el az előzetesen becsült 10 ezer dollár helyett.

SOLD for $12,800! A Gretsch prototype Bono Irish Falcon Model 6136 electric guitar, green finish, and “The Goal is Soul” on the pickguard.



Sold today in our "Property From The Gretsch Family Archives" auction taking place in Beverly Hills and live online at Julien’s Live. pic.twitter.com/SL91QhFYbt — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) March 27, 2021

A hangszerek mellett zenei emléktárgyakat is tartalmazó gyűjtemény eladásából származó teljes bevételt a Gretsch-alapítvány kapja, hogy a Georgia Southern Egyetem zenészhallgatóit támogassa.

second & final day of @JuliensAuctions' property from the #gretsch family archives auction today. we hope these treasures from our past will find new homes with members of the worldwide community of musicians, music lovers, artists & fans! https://t.co/uDtpF6FK53 pic.twitter.com/V96KQUXiIB — fred gretsch (@fredgretsch) March 27, 2021

Friedrich Gretsch mannheimi fiatalember 1883-ban New Yorkban alapította meg a Gretsch Companyt, amelytől később olyan legendás zenészek vásároltak hangszereket, mint Chet Atkins, George Harrison, Bono vagy a Rolling Stones.