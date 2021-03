Törvényszerű, hogy a digitális formátumok dominanciája kitermelte az ellenállást. Vannak, akik csak az analóg zenében hisznek, és számukra túl steril a nullákból és egyesekből varázsolt hanghullám. Ők éltetik most a bakelitgyártást, és egyre inkább előtör a mágnesszalag is, vagyis a jó öreg magnókazetta.

Utóbbi még megtalálható pár használt autóban, a bakelit azonban mindig is ritkaságnak számított, bár volt rá példa a XX. század közepén.

A Lexus viszont úgy érezte, ideje egy PR-akció erejéig feltámasztani ezt az extrát, és a Los Angeles-i SCPS stúdióval együttműködve megalkották a saját megoldásukat. A rezgéselnyelő szilikonba ágyazott lemezjátszó egyedi tervek alapján 3D nyomtatással készült, szénszál és alumínium keverékéből, és a hangszedőt is speciálisan erre a feladatra tervezték.

Az autóban 12 colos méretű korongok férnek be, és a kocsiban lévő Mark Levinson Premium térhatású hangrendszerrel lehet őket lejátszani, amely 1800 wattos és 17 hangszórója van.

Bár biztos akadna pár őrült vevő, aki bepipálná ezt az extrát, a sorozatgyártást azért a Lexus sem kockáztatja meg, kiállítási darab lesz a megújult IS-ből épített prototípus.

Az ős – Chrysler Highway Hi-Fi

Mit is tudott a Chrysler Highway Hi-Fi-je? Nem egyszerű lemezlejátszót kell elképzelnünk, hiszen annak kezelése elég balesetveszélyes lett volna, no meg az úthibáktól folyamatosan ugráló tű is rontott volna az élvezeti értéken.

A vastag fekete keretes szemüvegek mögött volt elég sütnivaló, kiküszöbölték a problémákat. A lemezt akárcsak ma, elég volt behelyezni a lejátszóba, többet a tulajnak nem kellett tennie, a lejátszás elindult magától. Héthüvelykes, kisebb méretű bakelit forgott a gépben, ennek ellenére majd egy órányi anyag fért rá, köszönhetően a sokkal sűrűbb barázdáltságnak (ahogy akkor írták, háromszor kisebb az emberi hajnál).