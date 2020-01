Cristiano Ronaldónak biztosan nincsenek pénzügyi gondjai. A Juventus futballistája egykoron a világ legdrágább játékosa is volt, de fizetése mellé még a szponzoroktól is jelentős összeg érkezik. A portugálok Európa-bajnoka és ötszörös aranylabdása szeret is költeni, gyakran kerül a hírek középpontjába különböző vásárlásaival.

A sztárfocista 2019 utolsó napjain megfordult Dubajban is, ahol egy sportkonferencián vett részt. Ronaldo szokásához híven ezúttal is adott a megjelenésre, talán az egész eseményen a legtöbb figyelmet ő, valamint egyik kiegészítője kapta. Ez nem is csoda, hiszen a csatár a Rolex legdrágább órájával, a GMT-Master Ice-szal mutatkozott, melynek árcéduláján 485 350 dolláros (143,4 millió forintos) vételár szerepelt 2018-as megjelenésekor.