A DxOMark fényképezőgépek mellett mobilkamerákat is értékel, a neten nincs most jobb, megbízhatóbb, objektívebb lista az övéknél. Egyre fontosabb az általuk felállított sorrend, ezt mutatja, hogy a gyártók is előszeretettel hirdetik, ha elérnek egy-egy jobb helyet.

Minden tulajdonságot sorba véve a legjobb kameratelefonnak a Huawei Mate 30 Pro és a Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition bizonyult (nálunk Mi Note 10 néven forgalmazzák). A két phablet fej-fej mellett végzett az első helyen, ugyanis egyaránt 121 pontot kaptak a DxOMarktól, míg az iPhone 11 Pro Max és a Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117-et, a Galaxy S10 5G pedig eggyel kevesebbet.

A Samsung így lecsúszott a dobogóról annak ellenére, hogy kettő modellel is bejutott a Top 5 közé, és a vezető szerepet kínai eszközök szerezték meg, lekörözve az Apple-t.

Bár meg kell jegyezni, hogy annyira bonyolult, sokrétű, sokcélú már a mobilos kamerák világa, hogy a kevesebb pontot elérő daraboknak is lehetnek extra jó tulajdonságai egy adott területen. A DXOMARK szakemberei is kiemelték, hogy szinte mindegyik készüléknek van kiemelkedően jó oldala, nem lehet már manapság egyetlen eszközt megnevezni, ami általánosan mindenre jó.