November 18. és 24. között tartják az idei World Barter Weeket, aminek a lényege, hogy némi munkáért cserébe a részt vevő szálláshelyeken ingyen tölthetünk el időt. Ezzel nem csak a kirándulni vágyók, hanem a szállásadók is jól járnak, hiszen ingyenesen elvégeztethetnek különböző feladatokat, amit így nem nekik kell.

Olvass tovább

Az egyes helyek előre meghatározhatják, hogy milyen segítségre van szükségük, az utazni vágyók ez alapján dönthetnek, hogy hova is tudnak menni. Aggódni akkor sem kell, ha nem értünk sok mindenhez: egyéni felajánlást is tehetünk, amit a vendéglátó elfogadhat. Számos olyan szállással is lehet találkozni, melyek egész évben elfogadják a segítséget.