Ez volt az első James Bond-film, még 1962-ből. A Sean Connery által játszott kém Jamaicára utazik, hogy ott küzdjön meg az aktuális főgonosszal. Természetesen már az első filmben is volt Bond-lány, akinek legelső fehér bikinis megjelenését még több Bond-filmben is lemásolták.

Az alábbi listán az öt legjobb 007-es ügynökről szóló filmet gyűjtöttük össze, melyek megtalálhatóak a Netflixen szinte az összes egyéb James Bond-filmmel együtt. A pár kivétel az utolsó három, Daniel Craig főszereplésével készült film, valamint az 1983-as Soha ne mondd, hogy soha Sean Conneryvel, de ez nem is számít a hivatalos Bond-filmek közé.

4. Élni és élni hagyni

Az 1973-as alkotásban Roger Moore először bújik a 007-es ügynök szerepébe, és a heroinkereskedelmet próbálja megfékezni szerte az amerikai kontinensen. A film zenéje, a Live and Let Die Paul McCartneytól annyira jól sikerült, hogy még Oscar-díjra is jelölték.

3. Csak kétszer élsz

Sean Connery négy év után, 1971-ben újra Bond bőrébe bújt. Ez az idő nem tűnik soknak, de épp elég volt arra, hogy elkészüljön egy másik Bond-film is. Az Őfelsége titikosszolgálatában című filmben George Lazenby játszotta a 007-est.

2. Casino Royale

Daniel Craig első Bond-szereplése nagy felüdülést jelentett azoknak a rajongóknak, akik keményebb akciót szerettek volna látni a vásznon. A 007-es szolgálati autója egy Aston Martin DBS volt, melynek 510 lóereje jól jött a film során.

1. Goldfinger

A történelem harmadik Bond-filmje volt az első, mely Oscart nyert. Az alkotás több olyan pillanatot is adott a filmtörténelemhez, ami beleégett az emberek agyába. Ilyen volt a híres kalapdobós jelenet, ahol a szolga kalapját eldobva vágta le a szobor fejét, vagy a fenti képen is látható bearanyozott Bond-lány.

