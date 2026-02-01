Ha egy férfinak sikerül megteremtenie az egzisztenciáját, van jól fizető állása, esetleg perspektívája a karrier területén, akkor joggal érezheti, hogy sínen van. Kialakul a komfortos élet, amiben van annyi anyagi tartalék, hogy a nagyobb és váratlan kiadások sem tudnak már rémisztően hatni. A komfort azonban nemcsak pénzügyi értelemben jelenik meg, hanem a mindennapokban is.

Kiszámítható élet

A mindennapi munkarend jelenti a bioritmus alapját. Nincsenek váratlan helyzetek, sem egetverő kihívások. Ha valaki csak a munkának él, majd a szabadidejét teljes egészében pihenéssel tölti, akkor látszólag minden ideális lehet. A test azonban néha teljesen más választ ad, mást „gondol” arról, mi az, ami számára egészséges. A kényelmes élet, a napi 8-10 órányi üldögélés, majd ennek kiegészítése a tévé vagy az Xbox előtt töltött idő nem egészen az a biológiai alternatíva, amire a sejtek vágynak.

Ugyanúgy, ahogyan a motornak is az a legjobb, ha eléri az üzemi hőmérsékletet, úgy a testnek is kell, hogy érezze, áramlik benne a vér, felpezsdülnek a vörösvérsejtek. Az erőforrás pont az üzemi hőmérsékleten működik a legkisebb kopással, a legjobb hatásfokkal és a legalacsonyabb fogyasztással. Hidegen minden alkatrész jobban terhelődik, az olaj sűrűbb és a motor ennek köszönhetően gyorsabban öregszik.

Alacsony hőfokon élve

Egy komfortos hét elketyeghet a melóval. Otthon pedig a képernyőt bámulva folytatódhat az ülés. Ez talán egy-két hétig jól jöhet olyankor, amikor az ember ki akarja pihenni a mozgalmas, sűrű és impulzív karácsonyi ünnepeket. Hosszabb idő után azonban a test kihívásért fog kiáltani. A férfiaknak amúgy sem jó a hosszan tartó üldögélés. A vér ilyenkor megtölti a kismedencédet, ami ilyenkor olyan, mint egy túltelített szivacs. Holott a legjobb, ha a hancúrléc telik meg vérrel, és olyankor érezheti igazán keménynek magát a férfi.

Na persze nem csak akkor. Laza falmászás egy fitneszparkban? Miért is ne? Futás a Margitszigeten, vagy az edzőteremben? Máris úgy fogod érezni, hogy aznap teljesítettél valamit. Volt célod, amit sikerre vittél. Ez vitalitást hoz az életedbe. Felásott kert a ház körül? Ez is egy nemes cél, aminek tavasszal láthatod a gyümölcseit. Egyébként is azt mondják, év elején a legpuhább a föld. A lényeg, hogy ne hagyd, hogy „megpimpósodj”, mint egy asztalon felejtett bor.

Ezért kell a rendszeres mozgás

A prosztatádnak az a jó, ha mindenhol intenzíven áramlik a vér a testedben. Ezt csak mozgással tudod elérni, és bár egy séta is sokat használ, de a hetente több alkalommal végzett testmozgás fejti ki a legjobban a hatását. Egy intenzívebb mozgás után jól esik ülni, de egy hosszabb ülés után jól esik mozogni, kicsit pörögni. A legjobb ösztönzés persze egy olyan hobbi lehet, amiért fel kell állni időnként, amit minden körülmény között szenvedéllyel tudsz csinálni. Ez lehet természetfotózás, főzés, barkácsolás, autójavítás, sportolás, vagy bármi. Csak hagyd lélegzethez jutni a prosztatádat.

A rendszeres mozgás az izmoknak és az inaknak is jó. Sőt, kifejezetten szükségük van rá. A mozgás hiánya gyengíti, míg a fokozatos terhelés erősíti és ellenállóbbá teszi azokat. Ezt tartsd észben. És ettől még nem kell feladni a komfortos életet, a kiszámítható munkát, a megszokott és jól bejáratott rutinokat. Csak élj!

HIRDETÉS A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt hatású helyi készítmény a prosztatagyulladás tünetei esetén, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van.

Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat és a fájdalmat. Vény nélkül könnyen elérhető a hazai patikákban, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!