Teljesen megszokott, hogy egy hosszabb út előtt megállunk tankolni. A tele tankkal magabiztosabb, nyugodtabb az ember. De miért nincs ez így a saját testünkkel? Miért gondolják sokan azt, az emberi szervezet üzemanyag nélkül is tud működni? Ahogyan egy autó vagy teherautó, úgy a testünk is időben jelez, ha hiányt szenved valamiben.

Árulkodó jelek

Az egyik fontos árulkodó jel a csökkent koncentráció, a lassúbb gondolkodás. Az agy nagyon érzékeny a folyadékhiányra. Ezt a jelet szokták sokan félreértelmezni, mert ilyenkor azonnal élénkítőszerhez, például kávéhoz vagy a teához nyúlnak. Ezekkel az italokkal az a probléma, hogy vizelethajtó hatásúak, ezért a szervezet gyorsabban veszít folyadékot. Kétségtelen, hogy élénkítenek, aminek köszönhetően rövidebb időre felfrissülhet az agy és helyére billenhet a koncentráció.

A száraz száj és a repedezett ajkak jól ismert jelei a dehidratációnak, amelyet gyakran a csökkent nyáltermelés okoz. A szervezet azonban más tünetekkel is figyelmeztethet a folyadékhiányra, például szédüléssel, fejfájással, fáradtsággal vagy levertséggel. Ráadásul a nem megfelelő folyadékbevitel az emésztést is kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Gyomorégés is lehet

Egyfelől a megfelelő folyadék segít a gyomorsav egyensúlyának fenntartásában. Amennyiben kevés van, akkor a sav túlságosan koncentrált lehet, ami irritációt okozhat. A bélmozgáslassulásért is a folyadékhiány tehető felelőssé. Sőt, ha ez az állapot napról napra fennáll, akkor székrekedés alakulhat ki, ami elősegíti az aranyeres panaszok megjelenését. A víz közvetlenül részt vesz a tápanyagok oldásában és szállításában, amennyiben kevés van, akkor a felszívódás hatékonysága is csökken. Ennek hátterében az áll, hogy a vastagbél fő feladatai közé a víz visszaszívása tartozik. Amennyiben kevés van a szervezetben, a bél megpróbál még többet visszatartani.

Talán nem véletlen, hogy akik sokat ülnek a volán mögött, azok gyakrabban találkoznak aranyeres panaszokkal. A székrekedés következtében ugyanis túl nagy nyomás nehezül a végbélkörnyéki vénákra. Emiatt nagyvécézésnél erősebb hasprést kell alkalmazni, ami megnöveli a végbélkörnyéki vénák terhelését, amelyek ennek következtében kitágulhatnak, faluk elvékonyodik.

A kemény széklet ráadásul irritálhatja a nyálkahártyát. A kemény, száraz bélsár szó szerint végigdörzsöli a végbél falát. A súrlódás is lassíthatja a székletet, ami – növelve az erőlködést – tovább rontja a vénák terhelését. A székrekedés nagymértékben fokozza az aranyér kockázatát, és lényegében a végbélkörnyéki erek kitágulása és duzzanata miatt az erőlködés az aranyér leggyakoribb okozója. Ezek pedig a „kipufogó” tisztításánál megsérülhetnek, vérezhetnek, illetve további kellemetlenségeket okozhatnak.

A vezetés során ajánlott odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, különösen a víz és ásványvíz rendszeres fogyasztására, mert a folyadékhiány is fokozhatja az aranyér kialakulásának kockázatát.

Átlagos fizikai igénybevétel esetén az ajánlott folyadékbevitel naponta 30-35 ml víz testsúlykilogrammonként, ami 80 kilogrammos embernél közel 2,5-3 liter folyadékot jelent, amelybe nemcsak a tiszta víz számít bele, hanem például egy leves is. Ha sportolsz, ha kánikula van vagy ha beteg vagy, jelentősen módosulhat a napi folyadékszükségleted.

