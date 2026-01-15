Azt viszont kevesebben, hogy a tartós stressz és a hosszas ülés egyebek mellett az aranyeres panaszok kialakulásához is hozzájárulhat.

A városi autózás csak kívülről nézve vagy az anyósülésről tűnik kényelmesnek. Aki viszont rendszeresen a dugóban araszol, aztán mások miatt hirtelen kitérő manőverekre kényszerül, illetve húsz percet köröz a parkolóhelyért, amikor már eleve késésben van, az pontosan tudja: a vezetés folyamatos készenléti állapot. A városi közlekedés nemcsak az autót, hanem a testet is igénybe veszi – csak épp kevésbé látványosan.

Pattanásig feszült helyzetek

A városi forgalommal járó stressz miatt az izmok tartósan megfeszülnek. Nemcsak a nyak és a váll, hanem a has- és gátizomzat is „bekapcsol”, ami nem tudatosul bennünk. A hosszan tartó ülés önmagában is növeli a hasűri nyomást, amit ez az izomfeszültség tovább fokoz – ez a terhelés pedig az aranyér kialakulásának egyik legfontosabb kiváltó tényezője.

Így alakul ki az aranyér

Az aranyér hajlamosító tényezői között ritkán beszélünk a stresszről, pedig a már említett izomfeszülés és a feszültség oldására elfogyasztott, egészségtelen ételek is növelik az aranyérbetegség kockázatát. A stresszhatás miatt szó szerint befeszülünk, lassul az emésztés, ez pedig székrekedéshez vezet (ha nem azok közé tartozunk, akik inkább hasmenéssel reagálnak a feszült helyzetekre). A tartós nyomás hatására kitágulnak a végbéltájéki vénák és elvékonyodhat faluk. A vérző, sérült vénafalak gyakran gyulladnak be, megjelenhet nedvedzés, fájdalom, kellemetlen feszítő érzés. Ezek tipikus aranyeres tünetek, amelyek sokszor nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan alakulnak ki.

Aranyérbarát vezetési stílus: nem lehetetlen

De mit tegyen az, aki nap mint nap kénytelen a volán mögé ülni? A jó hír az, hogy a mindennapi vezetési rutinba is be lehet építeni olyan apró változtatásokat, amelyek csökkentik ezt a terhelést. Amikor csak alkalmunk van rá, érdemes kiszállni, kiegyenesedni, megmozgatni a csípőt, a derekat. Már néhány perces nyújtás is sokat számít. A hasfal tudatos ellazítása, a mélyebb légzés segít csökkenteni a belső nyomást.

A hidratálás szintén kulcskérdés. Ha kevés a folyadék a szervezetben, az székrekedéshez vezet, amit mindenképpen jobb elkerülni. Egy palack víz az autóban nem extra, hanem alapfelszerelés. Ugyanez igaz a helyes testtartásra: az ülés megfelelő beállítása, a medence alátámasztása csökkenti a gátra nehezedő terhelést.

Mit tegyünk, ha már megvan a baj?

Ha ezeket a jó tanácsokat kicsit „eső után köpönyeg” helyzetben olvassuk, akkor sincs még semmi veszve: a kezdődő aranyeres panaszok vény nélkül kapható patikaszerekkel enyhíthetők. Minél korábban reagálunk a kialakult problémára, annál valószínűbb, hogy el tudjuk kerülni az orvos bevonását.

Segít a Proktis-M, az aranyér szakértője

Ha aranyeres panaszaink vannak, próbáljuk ki a vény nélkül kapható Proktis-M készítményeket! Használatuk enyhíti a viszketést a végbéltájon és a székelés közbeni fájdalmat. A Proktis-M végbélkúp és a Proktis-M plus végbélkenőcs egyik fő összetevője a hialuronsav, amely erősíti a szövetek szerkezetét, javítja azok tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát, gyorsítja a regenerációt. A hialuronsav mellett olyan gyógynövények kivonatát is tartalmazzák, amelyek szöveti regenerációt serkentő, hámosító és gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek. A Proktis-M végbélkúp belső, a Proktis-M plus végbélkenőcs külső és belső aranyér esetén alkalmazható.