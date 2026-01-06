Számos olyan „fekete öves” sofőr akad, aki 8-9 órás vezetést is mindössze egy pihenővel nyom le. A cél ott lebeg a szemük előtt: minél gyorsabban letudni a hosszú utat. Ilyenkor az izgatottság valamennyit ráerősít a koncentrációra, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a hosszan tartó folyamatos vezetés megterhelheti a szervezetet.

Az üldögélés hátrányai

A hosszú autópályás szakaszokon a figyelem könnyen elkalandozhat az ingerszegény környezet, valamint a monoton tempó miatt. Nem csak a figyelem fenntartása miatt számít komoly próbatételnek a vezetés. Bármilyen kényelmes vezetőülésről is legyen szó, egy dolog biztosra vehető: az órákon át tartó mozdulatlanság miatt lassul a vér visszaáramlása a lábakból a szív felé, nő a visszér kialakulásának kockázata, emellett megnő a derék- és nyakfájás valószínűsége.

A fáradtságot a legtöbb sofőr nehezen veszi észre magán. Az elnehezülő szemhéjak, az ásítozás, valamint a „nem emlékszem az utolsó pár kilométerre”-érzés viszont figyelmeztető jel, amit érdemes komolyan venni. Könnyen elképzelhető, hogy ezeknél a tüneteknél már az éberségfigyelő is audiovizuális figyelmeztetést küld. Érdemes megállni és pihenőt tartani, amivel nem csak rövid távon teszünk jót magunkkal. Ha ugyanis tehetné, akkor a testünk az aranyér kialakulásának veszélye miatt is figyelmeztetést küldene.

Fontos szabályok

A hosszan tartó ülés miatt fokozódik a nyomás és a pangás a kismedencei területen. Mivel a végbél környéki vénák tartós terhelés alá kerülnek, ezért egy nagyobb, szünetek nélkül letolt külföldi autózás csak ronthatja a már meglévő aranyeres panaszokat. A pecsételő vérzés, a duzzanat, valamint a viszketés kellemetlen velejárója az aranyérnek. Így a sofőr nemcsak a célállomására, hanem az orvoshoz vezető útra is megérkezhet, ha nem tart be néhány fontos alapszabályt.

A kellemetlen tünetek elkerülése érdekében 60-90 percenként érdemes megállni pihenőre. A szünetet töltsük hatékonyan! Sétáljunk legalább 3-5 percet, végezzünk pár csípőkörzést, nyújtóztassuk át a végtagjainkat! Ez már önmagában csökkenti a vénás pangást. Fontos, hogy ne üldögéljünk „mélyen”. Állítsuk magasabbra az ülést és ülés közben kerüljük a beesett, görnyedt testtartást. Ha van rá lehetőség, akkor használjunk fánk alakú ülőpárnát. Legfontosabb előnye, hogy leveszi a nyomást a végbél környékéről, ami hosszú ideig tartó vezetésnél nagyon sokat számít. A túl kevés folyadék fogyasztása is növelheti az aranyér kialakulásának kockázatát. Éppen ezért ne csak kávéval próbáljuk ébren tartani magunkat, hanem igyunk kellő mennyiségű vizet!

A vezetés közbeni „mikrotorna” is segíthet. Ennek érdekében minden 10-15 percben mozgassuk át a bokánkat, feszítsük meg és engedjük el a combizmainkat, változtassunk a testhelyzetünkön. Ezek együttesen javíthatják a vérkeringést és csökkenthetik a vénás pangást.

A tudatos tervezés sok kellemetlenségtől óvhatja meg azokat, akik hosszabb utakra vállalkoznak. A testünk mindenképpen meg fogja hálálni az elővigyázatosságot. Ehhez csak néhány fontos szabályt kell betartani a hosszú ideig tartó vezetések során, amelyek rövid és hosszú távon is segítenek a testünket frissen tartani.

