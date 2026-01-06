Számos olyan „fekete öves” sofőr akad, aki 8-9 órás vezetést is mindössze egy pihenővel nyom le. A cél ott lebeg a szemük előtt: minél gyorsabban letudni a hosszú utat. Ilyenkor az izgatottság valamennyit ráerősít a koncentrációra, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a hosszan tartó folyamatos vezetés megterhelheti a szervezetet.

Az üldögélés hátrányai

A hosszú autópályás szakaszokon a figyelem könnyen elkalandozhat az ingerszegény környezet, valamint a monoton tempó miatt. Nem csak a figyelem fenntartása miatt számít komoly próbatételnek a vezetés. Bármilyen kényelmes vezetőülésről is legyen szó, egy dolog biztosra vehető: az órákon át tartó mozdulatlanság miatt lassul a vér visszaáramlása a lábakból a szív felé, nő a visszér kialakulásának kockázata, emellett megnő a derék- és nyakfájás valószínűsége.

A fáradtságot a legtöbb sofőr nehezen veszi észre magán. Az elnehezülő szemhéjak, az ásítozás, valamint a „nem emlékszem az utolsó pár kilométerre”-érzés viszont figyelmeztető jel, amit érdemes komolyan venni. Könnyen elképzelhető, hogy ezeknél a tüneteknél már az éberségfigyelő is audiovizuális figyelmeztetést küld. Érdemes megállni és pihenőt tartani, amivel nem csak rövid távon teszünk jót magunkkal. Ha ugyanis tehetné, akkor a testünk az aranyér kialakulásának veszélye miatt is figyelmeztetést küldene.  

Erre figyelj, ha hosszabb útra indulsz autóval 1

Fontos szabályok

A hosszan tartó ülés miatt fokozódik a nyomás és a pangás a kismedencei területen. Mivel a végbél környéki vénák tartós terhelés alá kerülnek, ezért egy nagyobb, szünetek nélkül letolt külföldi autózás csak ronthatja a már meglévő aranyeres panaszokat. A pecsételő vérzés, a duzzanat, valamint a viszketés kellemetlen velejárója az aranyérnek. Így a sofőr nemcsak a célállomására, hanem az orvoshoz vezető útra is megérkezhet, ha nem tart be néhány fontos alapszabályt.

A kellemetlen tünetek elkerülése érdekében 60-90 percenként érdemes megállni pihenőre. A szünetet töltsük hatékonyan! Sétáljunk legalább 3-5 percet, végezzünk pár csípőkörzést, nyújtóztassuk át a végtagjainkat! Ez már önmagában csökkenti a vénás pangást. Fontos, hogy ne üldögéljünk „mélyen”. Állítsuk magasabbra az ülést és ülés közben kerüljük a beesett, görnyedt testtartást. Ha van rá lehetőség, akkor használjunk fánk alakú ülőpárnát. Legfontosabb előnye, hogy leveszi a nyomást a végbél környékéről, ami hosszú ideig tartó vezetésnél nagyon sokat számít. A túl kevés folyadék fogyasztása is növelheti az aranyér kialakulásának kockázatát. Éppen ezért ne csak kávéval próbáljuk ébren tartani magunkat, hanem igyunk kellő mennyiségű vizet!

Erre figyelj, ha hosszabb útra indulsz autóval 2

A vezetés közbeni „mikrotorna” is segíthet. Ennek érdekében minden 10-15 percben mozgassuk át a bokánkat, feszítsük meg és engedjük el a combizmainkat, változtassunk a testhelyzetünkön. Ezek együttesen javíthatják a vérkeringést és csökkenthetik a vénás pangást.

A tudatos tervezés sok kellemetlenségtől óvhatja meg azokat, akik hosszabb utakra vállalkoznak. A testünk mindenképpen meg fogja hálálni az elővigyázatosságot. Ehhez csak néhány fontos szabályt kell betartani a hosszú ideig tartó vezetések során, amelyek rövid és hosszú távon is segítenek a testünket frissen tartani.

HIRDETÉS 

Telitalálat aranyér ellen!

Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is.

Erre figyelj, ha hosszabb útra indulsz autóval 3

Fotó: Phytotec Hungaria Bt. 

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT! 

Erre figyelj, ha hosszabb útra indulsz autóval 4
Ezért ne indítsd a napot a Bajnokok reggelijével
A reggeli a nap fontos étkezése. Ez olyan, mint a motor…