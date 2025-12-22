Még ha a szélesebb közönség kevésbé is ismeri, Jack Brabham a Forma–1 történetének egyik legendája, hiszen 1955 és 1970 közötti karrierje során, azaz amikor a szezon túlélése is „eredmény” volt, három világbajnoki címet szerzett (1959, 1960 és 1966), ráadásul az utolsót a maga által tervezett és épített, saját nevét viselő Brabham volánjánál.

A 2014-ben elhunyt ausztrál az egyetlen, aki az F1-ben saját csapatával-autójával bajnoki címig jutott.

Az 1966-os sikerszezon jubileuma jövőre lesz, a 60 éves évfordulót pedig igyekeznek is méltón megünnepelni Brabham hazájában: az Alliance Airlines például már a múlt hét végén megmutatta a pilóta-konstruktőr előtt tisztelgő festését.

A légitársaság belföldi viszonylatokon üzemeltetett Embraer 190 N258JB repülőgépe a brisbane-i repülőtérről az ausztrál sportszíneknek számító arany-zöldbe öltöztetve, Brabhamet a BT19-es versenyautó volánjánál ábrázolva indult útnak.

A Brabham-csapat az első, 1966-os siker után rögtön duplázott, 1967-ben Denny Hulme vitte az egyéni címet, míg az alapítóval együtt újráztak a konstruktőriben. Az alakulat 1992-ig maradt a Forma–1-ben, az évtizedek során megfordult náluk Graham, majd Damon Hill, Carlos Reutemann és Niki Lauda is. Egyéni bajnoki címből még további kettőt gyűjtöttek: Nelson Piquet 1981-ben és 1983-ban nyert az addigra már a Bernie Ecclestone által irányított istállónál.