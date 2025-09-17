Az ülő életmód amellett, hogy kellemetlen, hosszú távon komoly egészségi kockázatokkal jár, számos betegség kialakulásához hozzájárulhat. A rossz testtartással végzett ülőmunka a gerincet körülvevő izmok egyoldalú terhelése és a porckorongokra ható megnövekedett nyomás miatt a porckorongok deformálódásához vezethet. Egyebek között derék- és hátfájás, nyak- és vállmerevség, de akár porckorongsérv is kialakulhat miatta.

Nem ez az egyetlen káros élettani hatása. A hosszadalmas ülés fokozza az elhízás és az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét, ami 2-es típusú diabéteszhez vezethet. Mindemellett növeli a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a szívbetegségek, a sztrók és a korai demencia, valamint a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Ezért ártalmas az ülés

A hosszú ideig tartó ülés emellett visszerességet is idézhet elő, aminek az oka az alsó végtagi vénák pangása. A folyamatos ülés megakadályozza, hogy a vér hatékonyan visszaáramoljon a szív felé. A vénás nyomás a medence területén is fokozódik, és ülő helyzetben főként a gáttájékra nehezedik. A megemelkedő nyomás és a vénás pangás kitágítja a végbél körüli vénákat, a falukat pedig elvékonyítja, így alakulnak ki az aranyeres csomók.

Vannak olyanok, akik a munkájukat végezve kénytelenek 6-8 órát ülő helyzetben tölteni. Ilyen lehet az, amikor például valaki hivatásos sofőrként keresi a kenyerét. Mit lehet tenni ilyenkor? Nos, az egyik, hogy lehetőleg minél több szünetet kell beiktatni és adott esetben egy-egy rövid tornára is időt kell szánni. A torna felfrissítheti a vérkeringést, ezáltal még a koncentrációra is kedvező hatással lehet.

Ugyancsak segíthet egy ergonomikus, „aranyérbarát” irodai szék vagy autós ülés beszerzése. Ezek a speciális, nyomáselosztó üléspárnák vagy ülőpárnák segíthetnek a farkcsonttól a herezacskó tövéig tartó terület (perineum) tehermentesítésében.

A jó irodai ülések további előnye, hogy mind a magasságuk, mind pedig a dőlés szöge változtatható, így kényelmes üléshelyzet vehető fel munka közben, amely időnként könnyedén változtatható.

Az autós sportülések nem kímélik a perineumot, de kiválóan támasztják meg a testet vastag oldaltámaszukkal, emellett deréktámasztásuk is megfelelő. Stabilan tartják a gépjárművezetőt a székben, ezért valamelyest segítenek csökkenteni a hosszan tartó ülés egészségi kockázatait.

A most érkező Opel Frontera nem sportautó, de IntelliSeat fantázianevű üléssel készül, amelynek ülőlapját két részre osztották, középen van egy „árok”, amellyel a farkcsont terhelését csökkenti az ülés.

Ideális irodai székek

Aki sokat ül, annak érdemes áldoznia a számára megfelelő irodai székre. Az egyik gyártó irodai széke például az ülési pozíció és magasság állíthatóságán túl eleve háromféle méretben elérhető, így mindenki megtalálhatja a testmagasságához legjobban illőt. Ugyanez a szék rendelkezik deréktámasszal is, amely a gerinc deréktáji szakaszát támogatja. Egy másik gyakran választott irodai szék előnye, hogy háromszintű, előrebillenthető ülőlappal szerelik (seat glide) fel, így tehermentesítve a medencét. Ugyanezen gyártó nagy sikerű terméke egy olyan szélesített üléspárnával ellátott irodai szék, amelynek a comboknál és a perineumnál lévő részén enyhén ívelt perem található, és a 360°-ban mozgatható karfái nem korlátozzák a testhelyzetváltást.

Amennyiben valaki ragaszkodik a normál irodai székéhez, de szeretne egészségesebb ülőhelyzetben dolgozni, akkor egy U alakú ülőpárnával egészítheti ki. A zselés vagy memóriahabból készült U alakú párnák csökkentik a gerinc terhelését és eloszlathatják a gátra nehezedő megnövekedett nyomást. Az ülőmunka káros hatásai mérsékelhetők, így csökkenthető a visszeres és aranyeres panaszok kialakulásának kockázata.

