Immár fél évtizede, hogy a Huaweit kihúzta a mobilmárkák élmezőnyéből az a tény, hogy megvonták a gyártó termékeitől az Android-támogatást. A lépést a kínai márka csak részben sínylette meg, ugyanis a megszerzett tudásból más, addig kevesebb figyelmet kapó területek profitáltak.

Ennek köszönhető, hogy napjainkban ők az okosóra-piac legnagyobb szereplői, és órapalettájukon számos csúcsmodell található egymás mellett. Most megérkezett a legújabb, a Watch 5.

16 fotó

Elegáns megjelenés, strapabíró anyagok

Ha az ember elhatározta, hogy Huawei Watch 5-öt szeretne, még el kell döntenie, hogy a kétféle méretből (42 és 46 mm-es átmérő) és a nyolcféle színösszeállításból melyiket szeretné. Az órák anyaga lehet nemesacél, vagy repülőgépipari minőségű titán is. A titánóra egyébként lehet. lila, barna vagy ezüst is, és akár fémszíjat is kaphat.

A dizájn klasszikus, letisztult, a prémium érzést pedig fokozza a szíj varrása. A külsőbe némi magyar elem is került, mégpedig az űr határát jelző Kármán-vonal révén, mely a ház sziluettjét ihlette.

Zafírkristályból készült a számlap, így a védelem garantált, a 3000 nit maximális fényerejű kijelző pedig hatalmas az óra házához képest: a határok mindössze 1,8 mm vastagok. A hagyományos kialakítást a korona töri meg, melyet feltoltak. A nyomható és forgatható gomb, valamint a jobb alsó gomb közé egy szenzor került.

Az óra nagy újítása: szenzor szokatlan helyen

A korona hagyományos helyén az X-TAP nevű érzékelőt találjuk a Huawei Watch 5-ön. Ezt ujjbeggyel kell használni, és képes figyelni a véroxigénszintet, az artériás érfalmerevséget, és az EKG-t is. Beépített nyomásérzékelője miatt a rendszer jelzi, ha túl erősen vagy túl gyengén nyomjuk mérések közben, de letölthetőek a készülékre olyan ügyességi játékok, ahol a nyomás erőssége számít.

Felmerülhet, hogy mi szükség lehet erre, ha egyszer a hátlapon ott egy hatalmas szenzorfelület? Nos, mivel az ujjbegyen vékonyabb a bőrfelület, nem izzad annyit és szőr sincsen, így pontosabbak lehetnek a mérések – persze ehhez kell az úttörő szenzortechnológia, mellyel más órákban nemigen lehet találkozni még.

8 fotó

A véroxigénszint gyors, mindössze tíz másodperces, illetve folyamatos mérése ráadásul jól tud jönni, ha sportol az ember, hiszen pillanatok alatt össze lehet vetni az edzés előtti és utáni eredményeket. Ezen felül az oxigénben szegényebb, hegyvidéki területeken is látványos eredményeket produkálhat az eszköz.

Önálló gombként is képes funkcionálni az X-TAP, hosszan nyomva előhívható az összes egészségügyi gyorsvizsgálat, amire az óra képes. Ez egyébként összesen kilenc adat megmérését és gyorselemzését jelenti, mindössze 60 másodperc alatt. Az említetteken felül a pulzust, a bőrhőmérsékletet, a stressz szintet, a légzésegészséget, az alvás közbeni légzést, valamint egy Huawei-szinten új dolgot, a szívfrekvencia-variabilitást. Az angol mozaikszóval HRV-nek nevezett mérőszám leírja, hogy a szív milyen módon képes a belső és külső környezet megváltozott terheléseire a szívveréstől szívverésig eltelt időtartamot folyamatosan megváltoztatni, ezzel leírva a szív alkalmazkodását.

Nem csak elemez, segít is

Az egészségügyi adatok felhasználásán és egy rendszerben történő elemzésén felül a Huawei okosórája tippeket, tanácsokat is meg tud fogalmazni. Mindössze néhány napos használat után ki tudja emelni, mi az, amire jobban kellene figyelnie a viselőnek.

Ez ugyanúgy vonatkozik a mozgási és sportadatokra is. Az óra több mint száz különféle sportfunkcióval rendelkezik. A beépített GPS-nek hála pontosan és jól nyomon követhető, merre futunk, sétálunk vagy épp kerékpározunk, a térképalkalmazásnak köszönhetően az órán is figyelhetjük ezt. Mivel a Huawei Watch 5 vízálló is másfél méteres mélységig, így nem kell az izzadságtól félteni, sőt, úszáshoz is bevethető.

A Watch 5 kapcsolódhat a wifi-hálózatokhoz, de az eSIM-támogatásnak köszönhetően a mobilnethez is. Utóbbinak köszönhetően az óra a telefontól független kommunikációs eszköz lehet, hívásokat lehet vele fogadni és indítani is.

Még TikTokozni is lehet az órán

A Huawei okoseszközei kapcsán örök kérdés, hogy a gyári tudáson felül mennyi extrával ruházhatja fel a viselője. Az AppGallery alkalmazáskínálata folyamatosan bővül, így például harmadik féltől származó kliensek bevetésével hallgathatjuk kedvenc zenéinket online Spotify-on, de a kijelzőn még TikTok-videókat is nézegethetünk, a Wristchat alkalmazással pedig akár a Whatsapp-üzeneteinket is kezelhetjük az órán.

A Watch 5 ezt bírja is szuflával: átlagosan 4,5 napot bír egy töltéssel a nagyobbik, 46 mm-es modell, de ultratakarékos akkumulátor-üzemmódban 7-11 napot is elérheti az üzemidő. A töltés egyébként vezeték nélkül történik, és kb 90. perc alatt fel is tölthető a teljesen lemerült eszköz.

Használat érintés nélkül?

Tapogatás és simogatás mellett akár kézmozdulatokkal is kezelhetjük a Huawei Watch 5-öt. A gesztusvezérlés leginkább akkor jöhet jól, ha valami miatt nem tudjuk mind a két kezünket használni – legyen az akár ideiglenes, akár tartósabb állapot bizonyos felhasználóknál.

Az óra kétféle mozdulatot ért: a hüvelykujj és a mutatóujj kétszeri összeütése egyfajta OK-gombnak felel meg, míg ugyanez a két ujj elhúzása egymáson lapozó mozdulatot jelent.

A Huawei Watch 5 május 15-étől már előrendelhető, a fizikai értékesítés május 26-án kezdődik. Az árak természetesen a kiviteltől függően változnak, sőt, vásárlás helyétől függően extra ajándékok (vásárlási utalvány, fülhallgató) is járnak:

Watch 5 46mm Fekete – 179.990 Ft

Watch 5 42mm Fehér – 179.990 Ft

Watch 5 42mm Zöld – 179.990 Ft

Watch 5 42mm Bézs – 219.990 Ft

Watch 5 46mm Barna és WATCH 5 46mm Lila – 219.990 Ft

Watch 5 42mm Homok Arany – 259.990 Ft

Watch 5 46mm Titán – 259.990 Ft.

Minden esetben 1 év extra gyártói garancia is jár az órához, illetve 3 hónap ingyenes hozzáférés a Huawei Health+ szolgáltatáshoz, ahol többek között számos edzésprogramot, meditációs gyakorlatot és zenét találnak a felhasználók.

Ami az árakat illeti, az órát valamivel az Apple Watch Series 10 alá pozicionálták. A Huawei mellett szól a nagyobb fényerő, azaz jobban leolvasható még tűző napsütésben is az óra, de a fejlett, innovatív szenzorkészlet is.