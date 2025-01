Automata benzinkutat láttunk már, sőt Kínában működik egy rendszer, ami pótolja az emberi munkát. Csak be kell állni, és a robotkar intézi a tankolást, igaz, előtte van dolga a sofőrnek is: egy mobilos applikáción keresztül be kell jelentkezni, és innen indítva, a megfelelő helyre állva indul el a folyamat.

A Huawei most továbbfejlesztette ezt az elképzelést, és a villanyautók területén mutatott be egy újabb evolúciós lépcsőfokot.

A körülbelül egyperces videóban láthatjuk, ahogy a Maextro S800 önállóan megközelíti a töltőoszlopot (a 3. szintű önvezető képességének köszönhetően), majd a töltőcsatlakozó ajtaja automatikusan kinyílik, és a robotkar megkezdi az akkumulátor töltését.

A folyamat végén az elhasznált energia költsége automatikusan levonásra kerül. A videó ugyan nem tartalmaz részleteket a töltőoszlopról, azonban a külföldi sajtó információi alapján tudható, hogy ezek a Huawei 600 kW-os Supercharger töltői, amelyek akár 100 kWh-t tudnak bepumpálni az ennek felvételére képes autókba mindössze 10 perc alatt. Ez még magas, 25 kWh/100 kilométeres fogyasztásnál is jó 400 kilométeres hatótávot jelent.

Kompatibilitás a BYD és Xpeng modellekkel is

Amint a töltők üzembe lépnek, kompatibilisek lesznek a Huawei Supercharging Alliance összes tagjával. A konzorciumot 2024 áprilisában hozták létre azzal a céllal, hogy 100 000 Supercharger töltőállomást telepítsenek Kínában. Az együttműködésben tizenegy helyi elektromosautó-gyártó vesz részt, köztük olyan márkák, mint a BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC és Great Wall.