A krónikus prosztatagyulladás kialakulásának oka sokrétű lehet: baktériumok által okozott fertőzés, stressz vagy egyéb gyulladásos megbetegedések is hozzájárulhatnak. A vizelési panaszok mellett más tünetek is jelentkezhetnek – fájdalom a gáttájékon vagy az alhasban, merevedési zavarok vagy fájdalmas ejakuláció –, amelyek kihatnak a mindennapi életre, a munkahelyi teljesítményre és a párkapcsolatokra is. A teljes gyógyulás hosszan tartó – 8-10 hetes – antibiotikumkezelés után érhető el, és a vizelési panaszokat addig is érdemes enyhíteni.

Egy betegség, sokféle vizelési zavar

1. Gyenge, akadozó vizeletsugár

Ezt tapasztalod: a vécén a megszokott gyors megkönnyebbülés helyett csak lassan csordogáló, akadozó vizeletsugárral kell beérned.

Miért van ez? A gyulladt prosztata megduzzad, nyomást gyakorol a húgycsőre, így a vizelet áramlása akadályozottá válik.

2. Gyakori vizelési inger

Ezt tapasztalod: még az első félidőt sem tudod végigülni anélkül, hogy kimennél a mosdóba, mert az inger olyan erős, hogy nem tudod figyelmen kívül hagyni.

Miért van ez? A gyulladt prosztata irritálja a húgyhólyagot, ami miatt már kis mennyiségű vizelet is hirtelen, erős ingert okoz.

3. Éjszakai vizelés

Ezt tapasztalod: éjfélkor, hajnali kettőkor és ötkor is felébredsz, mert pisilned kell. A nyugodt éjszakai pihenésednek annyi, így reggel fáradtabban ébredsz, mint ahogy lefeküdtél.

Miért van ez? A gyulladás miatt a prosztata megduzzad és nyomást gyakorol a hólyagra vagy a húgycsőre, ráadásul fokozott érzékenységet okoz a prosztata, illetve a húgyhólyag környéki idegekben.

4. Égő, fájdalmas vizelés

Ezt tapasztalod: mintha pengék hasogatnának, esetleg csalánon vagy csípős paprikán keresztül pisilnél – csíp, ég, fáj, ami miatt inkább kerülnéd a vizelést.

Miért van ez? A gyulladt prosztata miatt a húgycső nyálkahártyája is irritálttá válhat, az idegek érzékenyebbek, és a duzzadt prosztata által összenyomott húgycsövön át távozó vizelet kellemetlen, feszítő érzettel jár.

5. Nehéz teljesen kiüríteni a hólyagot

Ezt tapasztalod: már a vizelés után azonnal azt érzed, hogy maradt még benned és tudnád újra kezdeni – de mégsem jön semmi.

Miért van ez? A gyulladt prosztata nyomást gyakorol a húgycsőre, ami miatt a húgyhólyag valóban nem tud teljesen kiürülni.

Mit tehetsz, hogy jobban legyél?

A legfontosabb, hogy a teljes antibiotikumkúrát végigcsináld! Eközben szedhetsz nem szteroid gyulladáscsökkentőket a fájdalom ellen, de legyél képben, hogy ezek hosszú távon általában vese-, máj- és gyomorkárosítóak. Hiába a vizelési panaszok, arra ilyenkor is figyelj oda, hogy igyál elegendő folyadékot – legalább napi 2 litert –, mert ez segít átmosni a húgyutakat és kiüríteni a kórokozókat a húgyhólyagból. Kerüld viszont a koffeint, az alkoholt és a csípős ételeket, mert azok súlyosbíthatják az irritációt! A nyugodt éjszakai pihenés érdekében érdemes okosan beosztani a napi folyadékmennyiséget: lefekvés előtt egy órával már jobb, ha nem iszol semmit. Az sem árt, ha nem ücsörögsz hosszan, és próbálsz még többet mozogni. A sport, illetve a speciálisan erre kifejlesztett gyakorlatok javítják a medencefenék izmainak rugalmasságát, segítenek a görcsoldásban, lazításban, ezáltal fokozzák a keringést a gyulladás által érintett területen is.

Proxelan: segít enyhíteni a vizelési panaszokat

A Proxelan végbélkúp krónikus prosztatagyulladás esetén klinikai vizsgálatokkal igazoltan enyhíti a fájdalmat és a vizelési zavarokat az antibiotikumkezelést kiegészítve és antibiotikum nélkül, önmagában alkalmazva is. A helyi hatású készítmény hialuronsavat és gyógynövények kivonatát tartalmazza, amelyek nyugtatják és ápolják a szöveteket. A végbélbe jutva a kúp összetevői célzottan a probléma forrásánál szabadulnak fel, és segítenek a prosztata feszülő, pangásos állapotai okozta fájdalom és a vizelési zavarok enyhítésében. A Proxelan végbélkúp harmincdarabos kiszerelésben, vény nélkül kapható a patikákban. A 30 napos bevezető kúra után a kezelés ismételhető és akár tartósan is folytatható.