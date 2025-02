Az aranyér tulajdonképpen a végbél alsó szakaszában, a végbélnyílás közelében található vénák duzzanata, amely komoly fájdalmat és kellemetlenséget okozhat. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen lépéseket érdemes tenni, amint az első tüneteket tapasztaljuk.

Hazánkban az aranyeresség egyre gyakoribb betegségnek számít. Ennek fő oka a mozgásszegény életmódban és a rostszegény táplálkozásban keresendő. Utóbbi elősegíti a székrekedés kialakulását és ezzel együtt az aranyérbetegség megjelenését. Sokan szégyenérzetből nem fordulnak időben orvoshoz, így a betegségük kezelése csak később, gyakran a súlyosabb tünetek megjelenése után kezdődik.

Innen lehet felismerni

Az aranyérbetegség kezdeti tünetei közé tartozik a székletürítéskor jelentkező pecsételő vérzés, amely általában élénkpiros színű, és amely többnyire a vécépapírról köszön vissza. Elsőre ijesztő. Az ember joggal gondolhat arra, hogy valami felsérthette az érzékeny területet. Emellett az aranyérbetegségben szenvedők viszketést, fájdalmat és kellemetlen érzetet tapasztalhatnak a végbélnyílás körül. Később duzzanatok vagy csomók is megjelenhetnek, amelyek különösen fájdalmassá válhatnak akkor, ha begyulladnak. Ilyenkor már a gáttájékba nyilalló fájdalom is megjelenhet. Ha ezen tünetek valamelyikét észleljük, fontos, hogy mielőbb orvoshoz forduljunk a megfelelő kezelés érdekében!

Az elején kell elcsípni

A korai felismerés és a megfelelő étrendváltás kulcsfontosságú, hiszen az elhanyagolt aranyér komolyabb beavatkozást igényelhet, de ha időben cselekszünk, megakadályozhatjuk, hogy a probléma súlyosbodjon. Mit lehet tenni? Első és legfontosabb, hogy azonnal változtassunk az étkezési szokásainkon.

Fogyasszunk több rostban gazdag élelmiszert, például gyümölcsöket, zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszereket, illetve hüvelyeseket. A rostok segítik az emésztést, megelőzik a székrekedést, és ezáltal csökkentik az aranyér kialakulásának esélyét. Emellett fontos a bőséges folyadékfogyasztás is, amely szintén hozzájárul a széklet lágyításához és az emésztőrendszer egészségének fenntartásához. Naponta 2-3 liter víz elfogyasztása ajánlott.

A rendszeres testmozgás szintén elengedhetetlen a megelőzés szempontjából. A mozgás serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, valamint segít megelőzni a székrekedést. Akár napi félóra séta is jelentős javulást hozhat.

Az ülésidő csökkentése is fontos. Ha munkánk során hosszabb ideig kell ülnünk, szakítsuk meg azt rövid szünetekkel, és mozogjunk egy kicsit. Ezzel elkerülhetjük, hogy a végbélnyílás körüli területet tartós nyomás érje. A helyes higiénés szokások is hozzájárulhatnak az aranyér megelőzéséhez. A végbélnyílás környékét tartsuk tisztán és szárazon, hogy elkerüljük az irritációt és a fertőzéseket. Kamillás ülőfürdővel gyorsan enyhíthetők az aranyérpanaszok.

Ezért ne hanyagold

Az elhanyagolt aranyér súlyosabb problémákhoz vezethet. Az állapot krónikussá válhat, és a vérzés, a fájdalom, valamint a viszketés állandósulhat. A duzzanatok begyulladhatnak és fájdalmas, kemény csomókká alakulhatnak, amelyek aztán megnehezíthetik a mindennapi tevékenységeket, a munkát, de a testmozgást is. A kezeletlen aranyér további szövődményeket is okozhat, például végbélrepedést, amely rendkívül fájdalmas és a székletürítéssel járó vérzést okozhat, ami szintén sebészi beavatkozást igényel. Súlyosabb esetekben a végbélnyíláson előreesett aranyeres csomók kizáródása is bekövetkezhet.

Fontos tehát, hogy időben felismerjük és kezeljük az aranyér tüneteit, hogy elkerüljük a komolyabb egészségi problémákat. Éppen ezért, ha találkozol az első intő jellel, akkor ne hagyd figyelmen kívül!

HIRDETÉS

Telitalálat aranyér ellen! Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!