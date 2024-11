A Mercedes-Benz jó ideje együttműködik a szintén német babakocsi-specialista Hartannal, hogy évről évre a lehető legkorszerűbb és legstílusosabb bébijárgányokkal álljanak elő.

A legfrissebb széria a „Performance”, azaz nagy teljesítményű, szabadabban: sportos nevet kapta, mely a márkák állítása szerint a kényelmet, a stílust és a biztonságot egyesíti.

A korábbi mercis – és AMG-s – babakocsikhoz képest az újítást az új rögzítő-/övrendszer jelenti, az integrált „Quick Fix” rendszer egyetlen heveder meghúzásával minden irányból biztosan rögzíti a kicsit. A biztonságra koncentráló szisztémát a zárható biztonsági keret és a szériafelszerelésként járó kézifék teszi teljessé.

A babakocsi könnyű levegőzésre és hosszabb távra is egyaránt alkalmas, ezt a Performace kiadás extra hosszú, több szögben, köztük természetesen vízszintesen is rögzíthető GTR-ülés hát- és lábtámasza biztosítja – az apróság ülve élvezheti a tologatást, de ha elfáradt, a síkba döntött felületen békésen aludhat is. Utóbbihoz a minden terepen megfelelő futást biztosító, levegővel töltött abroncsok és a csapágyas kerékagy is hozzájárul.

A Performance babakocsik hat különböző színvilágban, stílusban érhetők el, ám közös bennük a „vegán”, lélegző műbőr alkalmazása. A dizájnok közül különösen vagány a „street art” változat, látványos a villanyos sárga és a toszkán színösszeállítás, illetve újdonság a légies-kristályos kivitel.

A különböző változatok ára természetesen eltérő, de minden esetben 1000 euró (410 ezer Ft) feletti kiadásban érdemes gondolkodni, ha a szemünk fényét is a stuttgarti prémiummárka járgányában szeretnénk tologatni.