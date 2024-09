Az autózás iránt érdeklődők jó része hallott már a Gumball 3000-ről, az országokon átívelő, sok ezer kilométeres országúti raliról, melyen a sok tízezer dolláros nevezési díj leszurkolása után a gazdagok és híresek forintban sok tízmilliós, akár százmilliós autócsodákkal, szupersportkocsikkal „versenyeznek”.

Az 1999-ben indult rali immár 25. évében jár – idén épp Délkelet-Ázsiában: a szombati, vietnámi indulás után, Kambodzsa, Thaiföld és Malajzia érintésével a Szingapúri Forma-1-es Nagydíj idején futnak be a városállamba –, a jubileum pedig egy óragyártót is megihletett.

Nem is akármilyet: bár kevésbé ismert, mint a Rolex, az Omega, vagy akár a svájci „szentháromság”, azaz az Audemars Piguet, a Vacheron Constantin és a Patek Philippe triója, az 1846 óta működő Ulysse Nardin is a svájci óragyártás felső ligájába tartozik.

Mérsékelt népszerűsége a hozzáértők szerint talán túl karakteres dizájnjaiban rejlik, de a Gumball 3000-hez nagyon is passzol ez a vonal, így hát az UN készítette el a rali ünnepi óráját. A gumballos modell az igen furcsa mutatóiról, a szerkezetre részben rálátást biztosító számlapjáról ismert Freak átdolgozása: a rendezvényhez passzoló narancs került a mutatókra, a gumiszíj is ilyen színben pompázik, a betekintő hátlapon pedig ott a rali logója is.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Svájci luxusórát kapnak az őrült száguldozók 1 /6 Kép: Ulysse Nardin Kép: Ulysse Nardin Fotó megosztása: 2 /6 Kép: Ulysse Nardin Kép: Ulysse Nardin Fotó megosztása: 3 /6 Kép: Ulysse Nardin Kép: Ulysse Nardin Fotó megosztása: 5 /6 Kép: Ulysse Nardin Kép: Ulysse Nardin Fotó megosztása: 6 /6 Kép: Ulysse Nardin Kép: Ulysse Nardin Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A 72 órás járástartalékkal rendelkező, házon belül készült automata szerkezettel szerelt, szénszálas anyagból és fekete karcálló bevonatos titánelemekből álló, 43 mm-es átmérőjű tokos Freak X Gumball 3000 Edition 150 példányban készül, első körben nem is kerül a piacra, a verseny résztvevőinek ajánlják fel őket megvásárlásra, a maradékra csaphatnak le azok, akik kimaradnak a buliból.

Árat nem közöltek, de irányadó lehet, hogy az Ulysse Nardin Freakek 25 és 40 millió forintnak megfelelő összegek között kaphatók.