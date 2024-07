Egy hongkongi startup ötlete ez a házi, miniatűr szélcsatorna, melyen a valóságban csak kiválasztott kevesek által látható „aerodinamikai tesztelést” végezhetünk.

A Fun-Tech-Lab Windsible névre keresztelt eszközébe matchboxokat, modellautókat helyezhetünk, 1:18, 1:24 és 1:64 méretarányban – ezekhez külön-külön méretű „szélcsatorna” jár.

A működés alapvetően egyszerű: a plexi alá behelyezett kisautóra a beépített ventilátor fúj levegőt, melyhez a gépbe helyezhető patronban található olajos keverékből fejleszt füstöt egy hevítőszerkezet. A minél jobb látvány érdekében LED-ekkel megvilágított vékony füstcsíkok remekül kirajzolják a járgányok körüli áramlásokat.

A szél sebességét egy tárcsával szabályozhatja a felhasználó, akár 418 km/órának megfelelő fúvásig is tekerheti azt. Ami a füstöt, pontosabban a folyadékot illeti, a készítők állítása szerint az egészségre nem ártalmas, egy patron pedig nagyjából 4 órányi működésre elég. Utántöltőket természetesen tőlük kell beszerezni.

a videó a hirdetés után indul

A projekt egyelőre a Kickstarteren gyűjti a támogatók pénzét, aki most száll be – feltéve, ha végül tényleg elindul a gyártás – az méret szerint 99, 159 vagy 239 dollárért (35, 57 vagy bő 85 ezer forint) juthat majd a Windsible-höz, míg a későbbi piaci árakat 239, 309 és 429 dollárra (85, 110 és 154 ezer Ft) lövik be.

Később akár még nagyobb modellel is előállhatnak.