Már a naptár szerint is itt a nyár, a következő hetekben-hónapokban tömegek igyekeznek majd a vízpartokra, strandokra, uszodákba – a legtöbb esetben valamilyen fürdőruhában.

Az autókért – még pontosabban a Cupráért – rajongók ráadásul most már megtehetik, hogy kedvenc spanyol márkájuk fürdőzéskor is velük legyen, ugyanis teljes kollekciót mutatott be a barcelonai (martorelli) gyártó.

A SEAT versenyrészlegéből kinőtt Cupra sportos, lázadó szelleméhez kiválóan passzol az ilyesmi, ráadásul a barcelonai gyökerek miatt hitelesen mondhatják, hogy a tengerpart számunkra nem pusztán strandolási lehetőséget, hanem teljes életstílust – fürdőzés, sport, fesztiválok – jelent, melyet ebben a formában akarnak megosztani másokkal.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Megjöttek a 2024-es autós fürdőruhák 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Fotó megosztása: 7 /13 Fotó megosztása: 9 /13 Fotó megosztása: 10 /13 Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A múlt hétvégén a Primavera fesztiválon leleplezett kollekcióban akad férfipóló és fürdősort, bikini, egyrészes fürdőruha, valamint hosszú ujjú, neoprén női úszódressz, törölköző, pár hét múlva pedig strandszatyor is érkezik.

A póló 50, a rövidnadrág 59 euró (19 500 és 23 ezer Ft), a bikinialsó és felső együtt 105 euró (41 ezer Ft), az egyrészes fürdőruha 80, a műszaki textilből készült úszóruha 89 euróba kerül (31 és 35 ezer Ft).