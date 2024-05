100 éve, az 1924-es Lyoni Nagydíjon mutatkozott be a Bugatti Type 35 hat példánya, a modell aztán az évtized második felében és a ’30-as években uralta a pályákat, az országúti versenyeket. Összesen mintegy 2500 dobogós helyezéssel, köztük számtalan győzelemmel minden idők legeredményesebb versenyautója lett.

A centenárium kapcsán a legendás autó kicsinyített, háromnegyedes méretű, modern anyagokból és korszerű, elektromos hajtással szerelt, de formájában az eredetit 100%-ban követő mását évek óta gyártó The Little Car Company is ünnepi kiadással jelentkezett.

Ahogy a korábbi darabok, úgy Baby II Type 35 Centenary Edition hat példányát is az ihlető eredeti lézerszkenneléssel másolt, lekicsinyített főrészeiből építették kézzel a cég mesterei.

A kasztni alumíniumelemei Bleu de Lyon (lyoni kék) fényezést kaptak, az utastérben pedig sorszámos sárgaréz plakett hirdeti, hogy ünnepi, limitált kiadásról van szó. A hat centenáriumi bébi-Bugatti ráadásul korabeli eredeti darabokon használt alvázszámot visel. A versenymúlt előtti főhajtást a hűtőrácson, a motorháztetőn és a faron megjelenő fehér rajtszámok teszik teljessé.

Az ünnepi kiadású mini-Bugattik mind a hat példánya gyűjtőkhöz került, az árakat nem közölték – a „szériadarabok” egyébként 30 000 eurónál (11,6 millió Ft) kezdődnek, de a közelmúltban kiadott, a francia trikolór színeiben megjelentetett példányokért már 68 500 eurót (26,5 millió Ft) kértek, gyanítjuk, hogy a mostani hatos sorozat darabjai még ezt is felülmúlták.