Bár az SUV-divat a kihalás szélére sodorta az egyterűket, továbbra is van azért kereslet a rendkívül praktikus, pakolás, nagyobb családos utazás tekintetében még mindig felülmúlhatatlan „dobozokra” – mások mellett a hazai kínálatban is elérhető például a Nissan tolóajtós, villanyosként is kapható kompaktja, a Townstar Evalia.

A közös szórakozás jegyében a hétszemélyes autó elektromos változatából éneklős verziót alkottak, ez lett a Karaok-e. Ez az autó a zenéről, az éneklésről szól, melyekről tudományosan bizonyított, hogy csökkentik a stresszt, növelik a dopamin- és endorfinszintet, röviden: boldogabbá, egészségesebbé teszik az embert.

A gyártó hazájában igen népszerű szabadidős tevékenységről elnevezett Karaok-e ugyan már nem képes hét főt szállítani, hiszen hátsó traktusából kikerült néhány ülés, cserébe viszont tágas tér nyílt a karaokerendszer beépítésére.

A korszerű, minőségi hangrendszerrel, 32 colos kijelzővel szerelt karaoke-gépen számtalan zenei stílus számos különböző nyelvű dalai érhetők el, a hangulatot pedig a berendezésen és a plafonon elhelyezett, a zenével szinkronban pulzáló, színt változtató LED-ek fokozzák.

Ami a színeket illeti, a Karaok-e a külső miatt sem szégyenkezhet, elég a képekre pillantani – kattints, galéria nyílik!

De vissza még a belsőhöz, még pontosabban a karaokéhoz: a mindenkori énekes az előadását beépített GoPro rögzíti, melyet aztán a kapcsolódó közösségi médiás appokon keresztül egyedi intrókkal, vízjelekkel felspécizve oszthat meg a „fellépő”.

A Karaok-e sajnos egyedi darab, pedig gyanítjuk, hogy minden piacon elkelne belőle néhány példány.