A Toyotához (Lexus), a Nissanhoz (Infiniti) hasonlóan a dél-koreai Hyundai-Kia, még pontosabban a Hyundai is rendelkezik saját prémiumalmárkával, ez a hazánkban kevésbé ismert Genesis.

A korábban általunk is kipróbált GV70 elektromos SUV-t most az emberi utasok mellett a kutyák számára is igazi luxusélménnyé varázsolták, a villanyautók által általában biztosított nyugodtabb utazáson túl extra kiegészítőket is kaptak négylábú barátaink.

Ahogy már utaltunk rá, tudományos kutatások is bizonyítják, hogy az összességében csendesebb, nyugodtabb járású elektromos autókban a kutyák is higgadtabban, nyugodtabban viselkednek, a Genesis X Dog tanulmány pedig erre tesz rá egy jó nagy lapáttal.

A kutyás koncepciócsomag fűthető kutyapárnát, beépített kutyazuhanyt, valamint kihúzható rámpát kínál.

A csomagtartó kutyabarát átalakításánál a belső kárpitjaihoz passzoló vegán „bőröket” alkalmaztak, a padló ugyanakkor csúszásgátlós, ráadásul a szérián túli rögzítőpontokat is kínál. Az alumíniumból készült, szénszálas teleszkópokkal szerelt, így minimális plusztömeget jelentő kihúzható rámpa a kutyusok könnyű ki- és beszállását segíti, de az igazi wellness-szolgáltatást a kutyafürdő jelenti.

A diszkréten elpakolható kutyazuhany bárhol lehetővé teszi a kedvencek megfürdetését, a didergés, megfázás pedig kizárt, hiszen a kutyákra optimalizált hőmérsékletű hajszárító is a rendszer része.

A kutyás tanulmány 3,7 kW-os elektromos rendszert kap, ez táplálja a feljebb említett kiegészítőket, de természetesen egyéb eszközt is elláthat energiával, ha úgy alakul.

A kutyák ízléséhez igazított, 100 színt kínáló hangulatvilágítás már csak a hab a tortán – a felső világításhoz átmenetesen illeszkedő, így a vezetőt nem zavaró kékes-lilás fények tudományosan bizonyítottan csökkentik a négylábúak stressz-szintjét.

A Genesis brit importőre által elkészített, egyelőre demóváltozatban létező kutyás kiegészítőcsomag egyébként néhány mozdulattal beszerelhető és eltávolítható, így a kutyus nélküli utazások során a csomagtér teljes terjedelmében használható marad.