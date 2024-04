A múlt héten zajlott a Pekingi Autószalon, a kínai piac súlyának megfelelően egyre nagyobb jelentőséggel bíró autós expó.

A távol-keleti óriás kiemelt jelentőséggel bír a német prémiumtrió, az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz számára, melyek a konkrét autómodellek, frissítések mellett egyéb újdonságokat is bemutattak.

A Mercedes például a háromcsillagos autók volánjánál ülő gamereknek kedveskedett: bejelentették, hogy a játékfejlesztőként is a világ második legjövedelmezőbbként számon tartott „kínai Facebook”, a Tencenttel, valamint az iparági veterán Electronic Artsszal (EA) együttműködésben a műszerfalak kijelzőire varázsolják a Need for Speedet.

30 éves múltjával, több mint 100 milliós eladásával a Need for Speed minden idők egyik legsikeresebb videojáték-franchise-a, az autós-versenyzős játékok királya, melyet Kínában integrálnak a Mercedes fedélzeti infotainment-rendszerébe, az MBUX-be.

Az új Need for Speed Mobile-t a kínai felhasználók az MBUX online frissítésével (OTA) kapják meg az év végéig, a játékot az autó álló helyzetében, Bluetooth-on csatlakoztatott kontroller használatával élvezhetik majd.

A kínai autószalonon Európáról – értelemszerűen – nem esett szó, de nem csodálkoznánk, ha a közeljövőben a nyugati piacokat érintően is hasonló bejelentést tenne a Mercedes.