A néhány éve már az EA Sports alá tartozó Codemasters 2024-re is elkészíti aktuális Forma-1-es videojátékát. Az F1 24 tralierét csütörtökön tették közzé, ennek alapján a megjelenési dátum az előzőeknél is korábbi május 31. lesz.

A játékban természetesen minden idei pilóta bőrébe belebújhat majd a játékos alkalmi és karriermódos játék keretében is – utóbbi újdonság –, de F1-es legendákat (ikonok) és feltörekvő, Forma-2-es fiatalt is választhat, ha úgy szeretné. Marad a kétjátékosos karriermód és a My Team mód is.

A játék grafikáján, de Max Verstappen segítségével a fizikáján is fejlesztettek, az F1 24 jobb vezethetőséget ígér, emellett egyes pályákat is frissítettek, újraprogramoztak, például Silverstone-t. Ugyan a versenynaptárban nem szerepelnek, úgy tudni, a játékban a 2024 idei forduló helyszínei mellett a Portugál Nagydíj otthona, Algarve, valamint a Francia Nagydíj helyszíne, a Paul Ricard pálya is elérhető lesz.

Be One of the 20: May 31 ⭐ Play #F124 3 days early with the Champions Edition: https://t.co/eQkiXfwYWg pic.twitter.com/jfDmOQRUIo — EA SPORTS™ F1® (@EASPORTSF1) April 18, 2024

Az F1 24 Standard és Champion kiadásban jelenik meg PlayStation 5, Xbox Series X | S Windows PC platformokra, 28-30 ezer Ft körüli áron.

Az előrendelést leadók számos bónuszt kapnak, egyebek mellett exkluzív festéseket, külön „F1-ikonokat”, sőt az F1 23-as játékban előre kipróbálható 2024-es tartalmakat is.