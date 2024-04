A svájci Omega lassan egy évszázada, 1932 óta tölti be az olimpiai játékok hivatalos időmérő partnerének szerepét, így lesz ez idén is, a július 26-án induló párizsi, XXXIII. kiadáson is.

Az óragyártó 100 nappal a megnyitó előtt bemutatta a 2024-es nyári olimpia alkalmából készített új modelljét is, a Speedmaster Chronoscope-ot.

Valójában modellcsaládról van szó, ugyanis Moonshine-arany (az Omega saját aranyötvözete) és rozsdamentes acél tokkal, eloxáltalumínium- vagy kerámialünettával, fém- vagy borjúbőr szíjon is elérhető lesz a kronográf, közös azonban az opálos ezüstfehér számlap, melyen az 1940-es éveket idéző pulzométer is feltűnik, ahogy minden változaton Moonshine-arany mutatók és óraindexek láthatók. Az órák hátlapján természetesen ott van az olimpiai ötkarika, valamint a 2024-es párizsi játékok logója is.

A 43 mm-es tokátmérőjű Speedmaster Chronoscope-ban a pontosság és mágneses ellenállás legmagasabb szintű svájci tanúsítványával, a METAS-szal rendelkező 9908/9909-es, kézi felhúzású szerkezet dolgozik.

A legegyszerűbb, acéltokos, bőrszíjas változatért 10 400, a „legluxusabb”, aranytokos, aranyszíjas verzióért 56 600 eurót kérnek (előbbi forintban 4,1, utóbbi 22,3 millió).