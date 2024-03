A luxusóráról ismert Omega és a olcsó, divatos műanyag kvarcóráival hatalmas népszerűségre szert tett Swatch két évvel ezelőtt nagyot gurított, megalkották az űrben, sőt a Hold felszínén is járt Speedmaster Porfessional, azaz a Moonwatch olcsósított, swatchosított változatát.

A Moonswatch kész hisztériát váltott ki, a Swatch-butikok előtt mindenütt hosszú sorok kígyóztak, a 250 eurós műanyag kvarcórát az internetes piactereken kétszer-háromszoros-négyszeres áron kínálták a nepperek.

Ugyan gyorsan kiderült, hogy tényleg csak egy Omegas-stílusban készült, de kivitelében olcsó időmérőről van szó – rápillantástól karcolódó műanyag lencse, letörő nyomógombok, borzalmasan kényelmetlen szíj –, a Moonswatch ezzel együtt is hatalmas siker lett, kicsit túlárazott divatkiegészítőként tömegeket újra az óraviselés felé.

Üzletnek sem volt rossz, így a Swatch a 2. évfordulót egy újabb kiadással ünnepli.

Az új, alapvetően hófehér Moonswatch a Mission to Moonphase névre hallgat, ami el is árulja az egyik újdonságot: az eredetileg 24 órás segédszámlap ebben az esetben ugyanis a holdfázist jeleníti meg – ezzel egyébként Swatch első holdfázisos komplikációk kínáló kronográfja.

A monokromatikus, fekete-fehér színvilágot a közkedvelt képregény- és rajzfilmfigura, Snoopy indokolja. A kedves kutyus már az Apollo-program óta kabalája a NASA-nak, alkotója, Charles M. Schulz engedélyével az Apollo–10 küldetés Holdat megközelítő egységét Snoopynak, a parancsnoki modult Charlie Brownnak becézték.

Snoopy azóta az Omega Speedmasterein is feltűnt már különleges kiadásokon, most pedig a Moonswatcha is átköltözött, ahol a saját kis holdacskáján pihen. A hátlapon, ahol az eredeti szériánál az adott égitest fotorealisztikus képe szerepelt az elemfedélen, itt shulzi stílusban jelenik meg a Hold.

Az új, fehér Moonswatchnak a holdfázison és Snoopyn kívül van még egy trükkje: az új komplikáción sötétben a félholdak, valamint az „Éjjeli fény nélkül nem tudok aludni” felirat is felragyog.

Az új kiadást – minden bizonnyal az új komplikáció miatt – az elődöknél drágábban, 315 euróért kínálják majd a Swatch-butikokban március 26-ától.