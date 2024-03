A Vezessen az elmúlt pár évben többször is írtunk már az amerikai Space Perspective projektjéről, melynek keretében egy különleges ballonra függesztett kapszulában luxuskörülmények között vinnének utasokat az űr határára.

Rendben, az űr határa egy kicsit túlzás, hiszen a Neptune névre hallgató eszköz „csak” 30 kilométeres magasságig emelkedik, míg az űr határát leghagyományosabban a magyar születésű, karrierjét az USA-ban kiteljesítő tudós, Kármán Tódor után Kármán-vonalnak nevezett 100 km-nek tartják.

Sebaj, a sztratoszféráig emelkedő Neptune-ból is látszik majd az űr sötétje és a Föld görbülete, minden bizonnyal lenyűgöző látványban lesz része a hat utasnak és a személyzetnek az „űrkilátó” fedélzetén.

A kétórás emelkedéssel és kétórás ereszkedéssel összesen hatórás úton persze megszomjaznak-megéheznek majd a nézelődők, de miután fejenként 125 ezer dollárt (45 millió Ft) fizettek a jegyekért, a Space Perspective-től a legjobbat is kapják.

A hét elején jelentették be, hogy a Neptune-ra a világ jelenlegi egyik legjobb, legmenőbb étterme, a két Michelin-csillagos, koppenhágai The Alchemist séfje, Rasmus Munk fogásait viszik majd magukkal.

A minőségre biztosan nem lehet majd panasz, ám jó kérdés, milyen lesz az ízélmény, hiszen vélhetően – ahogy a repülőgépeknél is – az alacsonyabb nyomású, száraz levegő miatt az ízlelés jelentősen romlik.

Aki fogyaszt, az előbb-utóbb ürít is – természetesen erre is gondoltak a Space Perspective-nél, már meg is mutatták, milyen lesz az égi illemhely:

A Neptune kapszula elkészültét a floridai cég szűk egy hónapja jelentette be, a következő néhány hónapban a tesztrepülések folynak majd, hogy aztán, ha minden jól megy, 2024 vége felé az első utasokat is a magasba emeljék.