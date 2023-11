A Vezessen többször is írtunk már a Floridai Space Perspective nevű cégről, amely néhány más vállalkozáshoz hasonlóan az űr határára – esetükben kb. 30 km-nyi magasságba – röptetne jól fizető utasokat.

A Space Perspective egy különleges légballon alá erősített, Neptune-ra keresztelt luxuskapszulában visz majd fel nyolc utast – valamint az utaskísérő(ke)t –, akik lounge-os környezetben, drága bort szürcsölgetve, ínyenc fogásokat fogyasztva nézelődhetnek a hatalmas panorámaablakokon.

Az út a tervek szerint a felszállástól a landolásig hat órát tart majd, ennyi idő alatt természetesen bárkit szólíthat majd a szükség, ezért mosdó is kerül a Neptune-ba, ezt nemrégiben mutatta meg a Space Perspective.

A „luxizás” jegyében Space Spának keresztelt mellékhelyiség valójában egy egész hagyományos kis mosdó, ami a berendezést illeti: mosdótál, tükör, na és persze a vécékagyló, de van azért extra is. Elsősorban a kilátás, hiszen az odabent tartózkodó dolga végzése közben is gyönyörködhet a kinti látványban, sőt, ha nincs várakozó, akár tovább is, ugyanis a fedélre bársonypárna kerül az üldögéléshez. A hangulatot az egyedi audiokörnyezet fokozza, de ha valaki ahhoz szokott, hogy a vécén ülve a telefonját nyomkodja – bár odafent miért pocsékolná erre az idejét? –, azt is megteheti, a mosdóban is elérhető lesz a wifi.

Így fest a szupergazdagok űrvécéje

A Space Perspective első körben 1650 jegyet dob piacra, ezek egyenként 125 ezer dollárba, mai árfolyam szerint nagyjából 44,5 millió forintba kerülnek.