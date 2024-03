A Ferrari nagyjából 20 ezer darabot gyártott a 2009 és 2015 között forgalmazott sportkocsijából, a 458-asból.

Az alapváltozat Italia mellett készült belőle Spider, felpaprikázott Speciale változatok, valamint versenypályára való Challenge verziók is, de kétkormányos kivitel valószínűleg nem sok.

Egy azért biztosan, ugyanis az Egyesült Királyság egyik hivatalos Ferrari-műhelyében Chartwellben egy 458-as kasztnit meglehetősen érdekesen alakítottak át: kétfős szimulátor lett a maranellói járgányból.

Ugyan a versenycsíkokkal is ellátott kasztni, a kerekek, valamint a beltér nagy része is stimmel, ez a 458-as nem megy sehova, csak a benne ülők kapják meg a száguldás élményét.

A szimulátorban kék-két Sporting MSI X470 Gaming Plus alaplapon, két-két 16 GB-os Corsair Vengeance LPX RAM, két-két GeForce RTX 2080 videokártya és két-két AMD 7 2700X processzor dolgozik, melyek a népszerű iRacinget futtatják.

A játékra átfaragott 458-asban bal és jobb oldalon is megvan a kormány és a pedálok (Thrusmaster), így a játékos mindkét oldali vezetést kipróbálhatja, de akár egyszerre két ember is ülhet a volánok mögött multiplayer módban. A játékosok Oculus VR-headseten keresztül élvezhetik a vezetést (de a készlet része egy külső monitor is, melyen a nézők figyelhetik az eseményeket).

A Sparco versenyülésben helyet foglaló „vezetők” számára a Next Level Racing Motion Platform V3 mozgatóplatform, a rezgéseket szimuláló Butt Kicker hangszórók, valamint a haladás érzetét keltő légbefúvók teszik közel teljessé az illúziót.

A különleges Ferrarit a napokban a Collectingcars oldalán árverezték el, és ahhoz képest, hogy ez az autó saját erőből meg sem moccan, a nyertes licitáló 32 750 fontot (bő 15 millió Ft) kínált érte az online aukción.