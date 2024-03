Mára az autó szimulátorozást preferáló gamerek néhány százezer forintnyi összegből a szinte a valóssal egyező élményt kínáló hardverekkel és játékokkal űzhetik kedvenc modelljeiket, ám nem mindig volt ez így.

Szimulátoros játékok kezdetben a képernyő közepén, nagyjából felismerhető nyomvonalon terelgetett pixelhalmok és chiptune-os visítás kombinániciói voltak, ám az idő előrehaladtával, a 3D-s grafikai megoldások elterjedésével egyre valósághűbbé váltak.

Mai szemmel az 1999-es játékok talán primitívnek tűnnek, de természetesen sokan ezeken töltöttek el órákat. A sikerjátékok közé tartozott a Sega Az F355 Challenge, mely eredetileg játéktermi konzolként jelent meg – akkoriban a legtöbben csak ilyen eszközökön tekergehették a kormányt, taposhatták a pedálokat –, de aztán a Sega Dreamcast és a Sony PlayStation 2 otthoni játékkonzolokra is kiadták Passione Rossa, valamint Ferrari F355 Challenge címen.

Ilyen volt a játék

A játékot az After Burner, az Out Run, a Virtua Racing és Virtua Fighter címek kapcsán is ismert, minden idők egyik legjelentősebb fejlesztőjeként számon tartott Szuzuki Ju (yu Suzuki) tervezte a Ferrari és profi pilóták segítségével.

A versenyszimulátorban hat pályán – Long Beach, Monza, Motegi, SUGO, Szuzuka (rövidítve is) – lehet repeszteni, versenyezni a Ferrari F355-sel, az élményt az akkor csúcsnak számító grafika és a valódi Ferrari V8-as motorhangok alkalmazása tette teljessé.

A játéktermi változatok általában egy monitorral készültek, ám létezett a DX (Deluxe) kiadás is, melyen a három, 29 colos CRT-képernyő 170 fokos látóteret adott. A játék annyira elnyerte a Ferrari tetszését, hogy vásároltak is néhányat a fioranói pályájukra.

Az említett DX-ből bukkant fel nemrégiben egy viszonylag jó állapotban megőrzött, működőképes darab Spanyolországban, melyet gazdája eladásra kínált. A Collecting Cars oldalán lezajlott online árverésen a játéktörténeti ínyencségért 7100 eurót, azaz 2,8 millió forintot kínált a nyertes licitáló.

