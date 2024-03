Egyre pezsgőbb a hosszútávú világbajnokság (WEC), miután tavaly a Ferrari tért vissza a csúcskategóriát jelentő Hypercarba, idén a BMW is csatlakozott a mezőnyhöz, 25 évvel a BMW V12 LMR 1999-es abszolút Le Mans-i győzelme után.

A bajor gyártó, még pontosabban az M Motorsport az M Hybrid V8 versenyautót veti be, mely, mint neve is sejteti, 4 literes turbós benzinmotorhoz párosít villanyhajtást. A Hypercar mellett az LMGT3 kategóriában is ott van a BMW, a Team WRT két M4 GT3-ast működtet.

A WEC idénye a múlt hétvégén elkezdődött a katari szezonnyitóval, a BMW pedig a Legóval közösen „játékos formában” is meg akarta ünnepelni ezt, ezért piacra dobták mindkét ottani modelljük összerakós változatát.

A Speed Champions sorozatba tartozó modellek 676 darabból szettben ott van mindkét autó, méghozzá a megfelelő „fényezéssel”, színekkel, légterelőkkel, kipufogóvégekkel – de még a beltérre is figyelmet fordítottak a Legónál. A tetők könnyen levehetők, hogy az autókba beültethetők legyenek az apró pilóták.

A készlet a hét eleje óta elérhető a Legót forgalmazó boltokban, valamint a BMW szalonjaiban és webshopjában is. A hazai piacon a készlet 14-16 ezer Ft közti árakon kapható.

Kattints a képre, galéria nyílik!