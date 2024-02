Az 1946-ban, Tokióban megalapított Casio története első pár évtizedében mechanikus, majd digitális számológépeket gyártott, ám a 70-es évek elején, miután a szintén japán Seikónak köszönhetően megjelent a a kvarctechnológia, a karógyártás elindítása mellett döntöttek.

Első modelljük a QW02-es, közismertebb nevén a Casiotron volt, mely – a számológépekkel szerzett tapasztalatokat felhasználva – „összeadta a másodperceket”. A digitális, folyadékkristályos kijelzős időmérő azonban ennél többet is tudott: ez volt az első karóra, mely automata naptárral rendelkezett, azaz fejben tartotta, melyek a rövidebb és melyek a hosszabb hónapok, csakis a február 29-ét nem tudta önállóan kezelni.

A klasszikus, mára gyűjtői darabbá vált modell 50 éves jubileumára a Casio új, ünnepi kiadással tiszteleg az előd előtt.

A dizájnjában erősen az eredetire támaszkodó új Casiotron – TRN-50 – persze korszerűbb megoldásokat is megkapott, így a pontos idő és dátum kijelzése mellett 5 ébresztő, 39 városos világidő, stopper, visszaszámláló is akad benne, ráadásul napelemes töltéssel (Tough Solar), rádiójeles pontosítással és okostelefonos Bluetooth-kapcsolódással is rendelkezik.

Aki szeretne egy külsőleg retrós, belbecsben modern Casiót, ezzel nem nyúlhat mellé – igaz, az ünnepi kiadás mindössze 4000 példányban készül – a számozás az ízlésesen gravírozott hátlapon jelenik meg.

Kattints a képre, galéria nyílik!

A Casio a csomagolásnál is 2024-es elveket alkalmazott: a környezetterhelés csökkentése érdekében újrahasznosított papírt alkalmaznak.

A jubileumi Casiotronnak még nincs hivatalos magyar ára, de nagyjából 180 ezer forint körül csaphatnak le rá a gyűjtők, vagy azok, akik szimplán stílusos de nagyon is funkcionális karórát szeretnének.