Bár az 1890-es években, a 20. század első évtizedében gomba módra szaporodtak az autógyártók, -építők, majdnem ugyanolyan ütemben, kérészéletűen hullottak is, így bár az 1904-es alapításával nem volt az elsők között a(z) Hispano-Suiza, több évtizedes léte, valamint járgányainak kiemelkedő minősége miatt mégis az évszázad első felének meghatározó márkája volt.

Ahogy a neve is súgja, egy spanyol katonatiszt és egy svájci mérnök összefogásával, Spanyolországban alapított és működő gyártó- az első világháborús, már-már kötelező repülőgyártásos kitérőt követően – bő négy évtizeden karosszált, épített automobilokat, méghozzá a kor luxusigényeinek megfelelően. Német iparmágnások, angol lordok, francia hírességek ültek Hispano-Suizákban, H6B-kben, K6-osokban (nyitóképünkön), J12-esekben (alább).

Ugyan a ma SEAT néven ismert márka alapításában még részt vállalt, 1946-ra állami kézbe került, majd meg is szűnt a működése alatt mintegy 12 ezer autót készítő „spanyol Roll-Royce”, melyet aztán az évtizedek során többször is megpróbáltak feltámasztani. A legutóbbi, és öt év után talán az eddigi legsikeresebbnek tekinthető kísérlet még ma is folyik – mit folyik: 2019-ben a Genfi Autószalonon már valódi villanyautó-prototípust is lelepleztek Hispano-Suiza név alatt, 2022-től pedig már Carmen Boulogne néven át is adtak néhány autót a vásárlóiknak.

Bár a koronavírusos évek nekik sem jöttek jól, az eredeti alapító családja által a Perelada-csoporton keresztül birtokolt márka tehát egyelőre él, sőt, elindította webshopját is, hiszen luxusautó-márka nem lehet meg kiegészítők nélkül.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Autók helyett pólókat kínál a legendás márka 1 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: 2 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: 3 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: 5 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: 6 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: 7 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: 9 /9 Kép: Hispano Suiza Cars Kép: Hispano Suiza Cars Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A „valahova tartozást” hangsúlyozó vállalati filozófia fehér, piros, szürke, fekete színekben elérhető ingekben, T-shirtökben, pólóingekben, sportpulcsiban, napszemüvegben, laptop-/irattáskában és hátizsákban testesül meg. A 2024 tavaszától elérhető termékek ára luxuasutós szemmel viszonylag mérsékelt, a hátizsákért 106 eurót, a pulóverért 81-et, az ingért 57-et, a pólóingért 47, a napszemüvegért 40 eurót kérnek.