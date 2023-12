Kilenc repülő rénszarvassal vágott neki idei világ körüli útjának a Mikulás, az útvonalát pedig az idei karácsony legnagyobb gegjének köszönhetően a Flightradar24 oldalán élőben követhetjük.

Normál esetben repülőgépek útvonalát jelenítik meg a radaron, azonban az XMS lajstromjelű és HOHOHO regisztrációs jelű járat az Északi-sarkról indult és a Föld megkerülése után az úti cél is az lesz.

Azt már korábban megírtuk a Vezessen, hogy nagyon is bajban lenne a Mikulás, ha nem létezne karácsonyi csoda, és helyette a világ leggyorsabb sportautóival kellene útnak indulnia.

Jelen sorok írásakor Hawaii környékén, azaz útja felénél tart a nagyjából 18 kilométeres magasságban közlekedő, R3DN053 elnevezésű járat, melynek mozgását továbbra is tízezres nagyságrendben követik nyomon a vizualizációs térképen.

Santa making his way up the US west coast as nears the end of his journey. Merry Christmas to all, and to all a good night! pic.twitter.com/y5qowg1e9m

— Flightradar24 (@flightradar24) December 25, 2023