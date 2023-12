Amíg nálunk a Jézuska, az ünnepi hiedelmek szerint a világ legtöbb pontján a Mikulás gondoskodik arról, hogy legyen ajándék a karácsonyfa alatt. Szánjával és kilenc rénszarvasával felvértezve szinte a fizika törvényeit is felülírja azzal, hogy mindössze egyetlen éjszaka leforgása alatt bejárja az egész Földet – lássuk be, ehhez csakugyan karácsonyi csodára lenne szükség.

Egy teljesen hétköznapi autóval, nagyjából 95-100 km/órás átlagsebesség mellett több mint 75 évig tartana, mire eljutna a világ 2,3 milliárd háztartásába, de még akkor sem lenne ennyire gördülékeny a küldetés, ha a világ leggyorsabb autóinak valamelyikével indulna útnak a Mikulás. Hogy mennyire nem, azt a Leasing Options számolta ki.

A világ leggyorsabb autójának tartott Bugatti Chiron is mintegy 14 év alatt teljesítené a túrát.

Egész pontosan 131 095 órát venne igénybe a világkörüli út, aminek távja 64 285 009 kilométer. (Ebből Magyarország alig több mint 210 ezer kilométert fed le.) Amennyiben ezt a távolságot környezetbarát módon akarná megtenni a Mikulás, az további négy évvel toldaná meg az útidőt, kalkulálva az elektromos szegmens leggyorsabb típusával, a 415 km/órás csúcssebességre képes Rimac Neverával.

Modell Csúcssebesség (km/óra) A Mikulás útideje (órákban) A Mikulás útideje (években) Bugatti Chiron Super Sport 300+ 491 131 095 14 SSC Tuatara 475 135 406 15 Koenigsegg Agera RS 447 143 789 16 Hennessey Venom GY 435 147 725 17 Bugatti Veyron Super Sport 431 149 159 17 SSC Ultimate Aero TT 412 155 974 18 Bugatti Veyron 409 157 387 18 McLaren Speedtail 402 159 779 18 Koenigsegg CCR 388 165 677 19 McLaren F1 386 166 367 19

Valószínűsíthető, hogy ebbe a különbségbe nem is kalkulálták bele, mennyivel tovább tart az akkumulátorok feltöltése, mint egy egyszerű tankolás, a „késlekedésért” cserébe viszont 16 tonnányi károsanyag-kibocsátástól óvná meg a környezetet. Ha mindössze egyetlen kört tenne meg, azt jelentené, hogy tíz év alatt nagyjából 7700 hektárnyi erdőterületet kellene kivágni ennek ellensúlyozása céljából.

Modell (elektromos) Csúcssebesség (km/óra) A Mikulás útideje (órákban) A Mikulás útideje (években) Rimac Nevera 415 154 825 18 Aspark Owl 401 160 241 18 Pininfarina Battisa 349 184 077 21 Lotus Evija 322 199 724 23 Tesla Model S Plaid 322 199 724 23 NIO EP9 312 205 901 24 Lucid Air Dream Edition Performance 272 236 360 27 Tesla Model X Plaid 262 245 060 28 Tesla Model 3 Performance 261 245 573 28 Porsche Taycan Turbo 259 247 104 28

A Leasing Options azt is kiszámolta, ahhoz, hogy valóban be lehessen járni a bolygót 24 óra alatt, emberi léptékkel felfoghatatlan, 2 678 542 km/órás tempót kell diktálni. Ehhez viszonyítva még az is kutyafüle, amire a világ leggyorsabb repülője, a Lockhead SR-71 képes a maga 3379 km/órás maximumával. Ezek után mi az egynapos szintidő, ha nem karácsonyi csoda?