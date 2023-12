A többség – legalább fényképen, videón – minden bizonnyal látott már gyerek- vagy teherszállító utánfutóval szerelt kerékpárt, esetleg gyárilag ilyen kialakítású triciklit.

Triciklikben utazik a lett BeTriton nevű cég is, ám ők a szárazföldi utak mellett a vizeket is célba vették: elektromos triciklikjeikhez kis hajótestet illesztettek. Ez önmagában is érdekes, de még szélesebb kör számára lehet vonzó újabb modelljük, a hagyományos, de inkább elektromos kerékpár mögé köthető, kishajóként, illetve kempingezés során éjjeli menedékként is használható modelljük, a kétéltű bringautánfutó, hivatalos nevén Amphibious Camper Bike-TRAILER.

A külön vonórúddal ellátott szerkezet eleve három keréken fut, melyek közül kettő a vízre szállás előtt – opcionálisan – felhajtható. Az acélból, alumíniumból és szénszálas kompozitból készült, 4,5 méter hosszú kishajó a beépített 1,4 kWh-ás akkucsomaggal – igény szerint kétszer ekkora is elérhető – táplálja a 2,2 kW-os motort, mellyel 8 km/órás csúcssebesség és/vagy 12,5 km-s hatótáv érhető el a csendesebb vizeken. A stabilitásról a kétoldalt kihajtható katamarántestek biztosítják.

A 140 kg tömegű utánfutó 160 kg-mal terhelhető, így utazás közben a gyerekeket, csomagokat is képes fogadni, míg a vízen összesen 260 kg-ig bírja, azaz akár négy felnőtt is elfér benne. Vízen, de inkább szárazon éjjeli menedékként is szolgálhat: a padlón 97 x 210 cm-es sík felület várja az összebújva aludni képes felnőtteket.

A felcsapódó víztől vagy akár az égi áldástól alumíniumkeretre szerelt átlátszó műanyagsátor védi az utasokat/”lakókat”.

Az elmés kétéltűnek persze az árát is megkérik: az egy akkucsomagos változat 10 550, a dupla akkus 12 950 euróba (bő 4 millió, illetve szűk 5 millió Ft) kerül, az előrendelési listára kerüléshez viszont mindössze 100 eurót (38 ezer Ft) kell letenni. A kiszállítások 2024-ben indulnak.