A Peugeot az autózáson túl, a kerékpárok világában is ismert, sőt elismert név. Mivel az e-bike-ok piaca egyre növekszik – 2022-ben már 5,5 millió példányt adtak el Európában, az új bringák negyede ilyen volt – a márka most megmutatta legújabb generációs elektromos kerékpárjait, melyek között boltba járós, sőt, már-már családi járgánynak is nevezhető modell is akad.

A 2023 végén, 2024 elején piacra kerülő trió legfuturisztikusabb darabja a Digital e-Bike, amely minimalista dizájnjával, V alakú vázával kelt feltűnést, ugyanakkor mégis ez a legkevésbé izgalmas.

Sokkal érdekesebb két testvére, Digital e-Longtail és az e-Front Load. Az első – ahogy neve is sejteti – hosszított hátsó csomagtartót kap, még pontosabban egy kapaszkodókkal, lábtartókkal ellátott dupla padot, melyen két kisgyermek szállítható. (Nyitóképünkön.) Az e-Front Load már ténylegesen alkalmas teherszállításra az előre beépített tárolónak köszönhetően, ugyanakkor ha nem a bevásárlást intézné vele az ember, akár három kisgyermek is szállítható ott.

A Peugeot Cycles árakat és műszaki adatokat egyelőre nem közölt, ám azt igen, hogy a korszellemnek megfelelően mindhárom modell komoly digitális, konnektivitási funkciókkal érkezik majd, a saját okostelefonos appon keresztül elérhető lesz egyebek mellett az elektromos rásegítés vezérlése, lesz lopásgátló és riasztó, helymeghatározás, valós idejű navigáció, időjárás-előrejelzés, valamint menetadatok- és statisztikák.

Míg a Peugeot bringáinak gyártását eddig a Cycleurope Industries végezte, az új széria példányait a Beweel startupcég készíti és forgalmazza majd.