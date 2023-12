Többször is szerepelt már a Vezzessen a brit The Little Car Company, a cég, mely az eredeti gyártókkal együttműködve, áldásukat bírva épít kifogástalan minőségű, ám a valósnál kisebb méretű autókat – modern hajtással megbolondítva.

Ezen modelljeik egyik a Ferrari Testa Rossa J. A junior szóra utaló J-vel jelzett járgány a Le Mans-i 24 óráson 1958-ban, ’60-ban, ’61-ben és ’62-ben is győzedelmeskedő 250 Testa Rossa típus 75%-os méretű mása, jó 3 méter hosszú, bő 1 méter széles, 70 centi magas.

A kétszemélyes – már ha gyermekek, igen kis termetű felnőttek ülnek bele – kisautót 14 kW (18,8 LE) teljesítményű villanymotorja maximum 90 km-es távig viszi el. Persze a hatótáv attól is függ, hogy az igazi maranellói autókból ismert Manettinót, azaz üzemmódválasztót hova kapcsolják: a kezdő, a komfort-, a sport- és a versenymód 24, 40, valamint 80-80 km/órás végsebességet nyújt.

A körülbelül 40 millió forintos áron forgalmazott junior-Ferrarit persze csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak, ezért nekik marketingelik: az idei ünnepi szezonban a világ egyik leghíresebb luxusáruházában, a londoni Harrodsban. (Nyitóképünkön.)

Az elit Knightsbridge negyedben található, a világ egyik első nagyáruházaként 1849-ben megnyílt üzletház 100 ezer négyzetméteren, öt szinten, mintegy 330 különböző osztályon kínál minőségi termékeket a tehetőseknek – a kis Ferrari az ötödik emeleti Technology Hallban (műszaki csarnok) várja a nézelődőket.

A klasszikus Rosso Corsa vörösben díszelgő autó mellett a The Little Car Company standján a nézelődők, érdeklődők a fényezési és (bőr)kárpitmintát áttekintve a cég személyre szabási lehetőségeivel is megismerkedhetnek, ahogy az egyéb kisautókról (mint a feljebb beillesztett Bugatti) is tájékozódhatnak, ha pedig döntésre jutottak, akár a helyszínen le is adhatják rendelésüket.