Karácsonyi tojás 70 millióért? Már ilyen is van

Természetesen az autógyártók is ráfekszenek a karácsonyi ajándékozásra, ha négykerekűt nem is, olcsóbb és méregdrága kiegészítőket bőven kínálnak. A Bugattinál többmilliós tojást is vehetünk a fa alá.