Szó szerint zenél ez a McLaren

Ugyan a(z elektromos) gitár a 21. századra szépen, lassan kikerült a könnyűzenében a legtágabb értelemben vett rockzene – a rhythm & bluestól és a rock’n’rolltól kezdve a a számtalan metálalzsánerig – kapcsán betöltött főszereplői státuszából, a hangszernek ma is óriási rajongótábora és piaca van.

Az 1950-es évek óta kismillió érdekes, egyedi kialakítású gitárt láthattunk, hiszen a test viszonylag szabadon formálható: téglalap, dollárjel, országkontúr, italospalack, fiktív alakzat stb., ezerféle forma jelent már meg a világ színpadjain, videoklipekben.

Ezt a vonalat vitte tovább egy floridai, miami (USA) gitárkészítő, Dean Gordon, aki autós ihletésű darabot gyártott. A Dean Gordon Guitars alapítója a McLaren exkluzív hipersportkocsijából, a 2018-ban bemutatott, több mint 5 méter hosszú, 1050 lóerős erőforrással szerelt, 1+2 üléses Speedtail XP2 prototípusából inspirálódott.

Kép: McLaren/Dean Gordon Guitars

A „csúnya, de gyors” autó különlegessége a névben is jelzett hosszú far, ami – az autó általános vonalaival együtt – természetesen a gitáron is megjelenik. A fej nélküli, égerfatesttel, jávornyakkal, szénszálas fedésű ében fogólappal, két, az autó motorháztetejét idéző marással dekorált humbucker hangszedővel, a Speedtail vérvörös belterét idéző dekorrészletekkel, felső polcos elektronikával és hardverrel – egyebek mellett szénszálas hátsó elektronika-fedlappal és fejhátlappal – készült hangszer a Speedtail-prototípus „Saragon Quartz” pezsgős fényezését kapta meg.

Míg a McLaren Speedtail összesen 106 példányban készült, a Dean Gordon Guitars mclarenes hathúrosa teljesen egyedi darab, elsősorban a cég mesterségbeli tudását demonstrálni hivatott példány, melyet a világ egyik legjelentősebb zeneipari-hangszeres börzéje, a NAMM 2023-as kiadásán is kiállítottak.

Bár az ihletet adó autókétól messze elmarad, a különleges gitárok ára sem semmi:

a mester a Vezess megkeresésére elmondta, hogy a modellcsalád darabjait 4750-5500 dollár (1,74-2 millió Ft) összegért készíti, de alku alapján bármilyen egyedi autós vagy másféle igényt kielégít – a három, már említett autós modellt egyébként már el is vitte három különböző gyűjtő.

Kép: Dean Gordon Guitars

Nem ez az első autós ihletésű gitárja a miami manufaktúrának, korábban a Rolls-Royce Black Badge Ghosthoz, valamint az Aston Martin Victorhoz is készült már modelljük a Virtus modellcsaládból.