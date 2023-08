Használt autó árában mérik ezt a játékkormányt

Bár már a ’90-es években is léteztek közkedvelt autóversenyzős szimulátoros játékok, a műfaj a játékfejlesztés, a hardvergyártás és az online kapcsolódás fejlődésével az elmúlt évtizedben lépett túl a rétegszórakozás szintjén, a koronavírus-járvány alatti bezártság, az valódi autóversenyek helyett is rendezett ilyen viadalok pedig tényleg a legszélesebb közönség körében is népszerűvé, de legalábbis ismertté tették a műfajt.

Ennek megfelelően az elmúlt években egyre több gyártó egyre több termékkel igyekszik kiszolgálni a gémereket a kezdőktől a(z akár igazolt) profikig: ülések, pedálok, kormányok széles kínálata érhető el.

A drága és műszakilag komoly darabok közé sorol be most a Porsche saját szimulátoros kormánykereke, amely tulajdonképpen a Porsche GT3 Cupban repesztő 911-es versenyautókban található kormányok otthoni, „asztali” változata.

A 36 százalékban szénszálas, 22 százalékban műanyagból, 19 százalékban alumíniumötvözetből készült szimulátoros kormány a Porsche állítása szerint kiemelkedő merevséggel bír, ami elősegíti a minél valósághűbb rezgések átadását.

Szintén valósághű, sőt, a valósággal egy az egyben megegyezik az elő- és hátlapi gombok és fülek száma és kiosztása, az előlapi gombok ráadásul állítható erősségű háttérvilágítással is rendelkeznek.

Fotó: Porsche Design

A Porsche simkormány USB-n keresztül bármilyen erre alkalmas platformhoz csatlakoztatható, ahogy természetesen minden népszerű autós versenyzős játékkal kompatibilis.

A GT3-as kormányból mindössze 150 – számozott – darab készül, ára a márkanévnek és a limitált példányszámnak megfelelően maga is: darabjáért 7911 eurót, hajszál híján 3 millió Ft-ot kérnek. Az előrendelések után a terméket 2023 év vége felé kapják majd meg a vásárlók.