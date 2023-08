A jövő hét közepén, augusztus 17-én indul az év egyik legrangosabb autós összeröffenése, a kaliforniai Pebble Beachen és környékén rendezett Monterey-i Autós Hét.

A rendezvénysorozat keretében veterán és versenyautós kiállítások, egy-két premier, valamint a korábbi szépségversenyek legjobbjait egymás ellen „eresztő” végső megmérettetés zajlik.

Az USA-beli dzsemborira minden magára valamit is adó sportkocsis és luxusmárka komolyan készül, így tesz a Bentley is. A brit gyártó ráadásul a whiskyk terén komoly ranggal bíró The Macallannal összefogásban szervez ötnapos programot.

Akinek futja Bentley-re, annak futja a belépőre is: a rendezvénysorozatra 25 ezer dollár (8,8 millió Ft) egy jegy, ezért bentley-s sofőrszolgálat, csütörtöki, a La Playa Carmel szállodában a Macallan főzőmestere, Kirsteen Campbell által vezetett whiskykóstoló, pénteken a motorsportos alrendezvényre, a régi és kortárs versenyautókat felvonultató The Quailre való kilátogatás, szombaton bentley-s tesztvezetés, végül pedig a Concurs d’Elegance Pebble Beachen való részvétel jár.

A folyamatos whiskyellátást, a minden napra megszervezett ínyenc étkezéseket, majd a hétfői, magától értetődően bentley-s repülőtéri fuvart talán nem is kell említenünk.