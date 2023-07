Pont egy éve volt nagy durranás a OnePlus korábbi alapítója, Carl Pei új telefonmárkája, a Nothing bemutatkozása. Az átlátszó hátlapú, a gazdájával LED-csíkokkal is kommunikáló – az ún. Glyph interfész – középkategóriás okostelefon műszakilag ugyan nem volt kiemelkedő, de sajátos dizájnja, érdekes neve, a cég rendhagyó marketingje miatt sikernek is bizonyult, borítékolhatónak tűnt a folytatás.

Késő tavasszal már tudni lehetett, hogy júliusban érkezik is a Nothing Phone (2), és íme, már elő is rendelhető a készülék.

A (2) ugyanazt a megjelenést viszi tovább, ám a hátlapon több a LED-szegmens, ezek több funkciót is kaptak, a telefon lekerekített széle pedig jobb fogást biztosít. Az új modellbe Snapdragon 8+ Gen 1 processzor kerül, az elsődleges kamera 50 megapixeles Sony IMX890, a másik, ultraszéles kamerában Samsung JN1 szenzor dolgozik.

A 6,7 colos LTPO OLED-kijelző tetején középütt 32 megapixeles, 1080p-s felbontású, 60 fps-es szelfikamera található, az operációs rendszer az Android 13-ra alapuló Nothing OS 2.0.

Akksiból 4700 mAh-st kap a Nothing Phone (2), vezetékkel 45 W-tal tölthető, vezeték nélkül továbbra is 15 W a maximum.

A fekete/sötétszürke és fehér színben elérhető Nothing Phone (2) már előrendelhető, a cég honlapján a hazai árak is láthatók már: a szürke változatból van 8 GB RAM-mal és 128 GB memóriával szerelt verzió 245 ezer Ft-ért, 12+256-os és 12+512-es pedig mindkét színből választható, előbbi 289, utóbbi 339 ezer forintért.